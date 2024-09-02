PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, alüminyumun hafifliği, dayanıklılığı, yüksek ısı ve elektrik iletkenliği, darbe sönümleme özelliği ile korozyon dayancı, çevre dostu olması ve geri dönüşüm gibi avantajlara sahip bir malzeme olduğuna vurgu yaptı. Alüminyumun, endüstrinin her alanında önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Çağlayan, özellikle çevre dostu ve geri dönüştürülebilir olmasıyla da gelecekteki sürdürülebilir çözümlerin öncüsü olacağının altını çizdi.

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TEKNOSAB) tam entegre ve son teknolojiye sahip yeni fabrika yatırımları ile son derece güçlü bir Ar Ge altyapısına ulaşan PMS, yerli ve milli üretime verdikleri önem doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ar-Ge Merkezi’nin de yer aldığı TEKNOSAB fabrikasında üretime tüm hızıyla devam ettiklerini belirten PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, buradaki fabrikada yüksek magnezyum alaşımlı alüminyum üretimine odaklandıklarını söyledi. Çağlayan, TEKNOSAB fabrikasında otomotiv sektörüne yönelik üretimlerin daha hızlı ve yüksek tonajlı yapılabileceği, enerji ve üretim verimliliği sağlayan bir yapı kurduklarını ifade etti. TEKNOSAB fabrikasıyla beraber ürün çeşitliliğini artıracaklarını aktaran Çağlayan, şu bilgileri verdi:

“Yerli ve milli üretim önceliğimizle, sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamayı sürdürüyoruz. TEKNOSAB’da 108 dönüm arazi üzerinde ilk etapta 42 bin metrekarelik kapalı alanda üretimimiz devam ediyor. Burada daha da genişleme alanımız bulunuyor. Profil üretimi için ihtiyaç duyulan hammaddeyi burada üretiyoruz. Bu fabrikamızda levha üretimiyle beraber yıllık 70 bin tonluk kapasiteye sahibiz ve tamamen katma değerli üretime odaklanıyoruz. Aynı zamanda, Demirtaş OSB’de yer alan tesislerimiz de TEKNOSAB fabrikamızın üretimlerini destekler nitelikte. Bunun yanı sıra Türkiye’de solar panel çerçevesini ilk üreten firmalardan biriyiz. Bu alanda da uzmanlaştık. ‘Geleceğe deneyim katıyoruz’ sloganımız ile dünya çapındaki büyüme hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleme amacındayız.”

Yeni nesil araçlar

Yeni nesil araçlarda alüminyumun ön plana çıktığını anımsatan Merve Önsever Çağlayan, “Alüminyum, en yüksek oranda geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir ürünlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Alüminyumun hafifliği, yüksek ısı ve elektrik iletkenliği, darbe sönümleme özelliği ile korozyon dayancı, çevre dostu olması ve geri dönüşüm gibi pek çok avantajı bulunuyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında önümüzdeki süreçte daha sürdürülebilir, daha çevreci ve daha düşük karbon emisyonuna sahip araçlar yaygınlaşacak. Aynı zamanda, yeni nesil araçlarda parça ağırlığının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı için bu noktada daha hafif olan ve yüzde 100 geri dönüştürebilir malzemeden üretilen, yüksek darbe dayanım özelliğine sahip alüminyum ön plana çıkıyor. Bu noktada PMS olarak, geri dönüştürülebilir bir malzeme olan alüminyum ile sürdürülebilir yaşamı desteklerken, otomotiv sektörü için ürettiğimiz özel kondisyonlu malzemeler ile geleceğe katkı sağlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla devam edecek” ifadelerini kullandı.