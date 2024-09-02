GÖKSEL BAŞARAN

Pakipek Tekstil Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Erman Bükümcü, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı: “Fabrikamızın çatısına gerçekleştirdiğimiz güneş enerjisi (GES) yatırımıyla, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizi bir adım daha ileriye taşıdık. Yıllık 678 bin kWh elektrik üretim kapasitesine sahip bu sistem sayesinde, yılda 439 bin 479 kilogram CO2 salınımının önüne geçerek çevreye olan katkımızı artırıyoruz. Bu, yılda 7932 ağacın dikilmesine eşdeğer bir çevresel fayda sağlıyor. Güneş enerjisi yatırımımız, yenilenebilir enerjiye verdiğimiz önemin somut bir göstergesi olup, hem çevremizi koruma hem de enerji maliyetlerimizi optimize etme konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır. Önümüzdeki dönemde, başka bölgelerde de arazi enerji yatırımları yapmayı planlıyoruz. Bu sayede sürdürülebilir enerji çözümlerini genişletmeye devam edeceğiz. İşbirliği yaptığımız Ansolar Enerji firmasına teşekkür ederiz.”

30’u aşkın ülkeye ihracat yapıyor

Moda markalarına hitap eden Pakipek, koleksiyonlarda inovatif ve sürdürülebilir çevreci kumaşlar kullanıyor. Üst segment dünya markaları için oluşturulan Kapsül koleksiyonları, yabancı ve Türk tasarımcılarla beraber hazırlanıyor. Pakipek Tekstil, 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak dünyada pazar payını her geçen gün artırıyor.