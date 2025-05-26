Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan OGTY, 23 Ekim tarihinde "Yazılım Tanımlı Araçlar" temasıyla düzenlenecek.

OGTY'de dereceye giren ilk beş proje, toplam 3 milyon 600 bin TL nakdi ödül kazanacak. Nakdi ödülün yanı sıra, projeler Patent Tescili, Ticaret Bakanlığı'nın uygun görmesi halinde Yurt Dışı Eğitim Desteği ve İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek programında projelerini geliştirme hakkı gibi önemli fırsatlar elde edecek. Yarışmaya katılmak isteyen ve 18 yaşını tamamlayan herkesin www.otomotivingelecegi.com adresinde yer alan ücretsiz başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvurular, 4 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

Sektörün geleceğine katkı

OGTY, ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi, teknoloji ile bütünleşmesi, ihracatta katma değerin artırılması ve komponent bazlı yenilikçi ürünler tasarlanması amacıyla düzenleniyor. Profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve otomotiv tutkunları dahil olmak üzere 18 yaşını tamamlamış geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyması hedefleniyor. Yarışma, sanayicilerle yenilikçi girişimci projeleri buluşturarak sektörün gelişimine katkı sağlamasıyla da öne çıkıyor.

OİB Başkanı Baran Çelik

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OGTY'ye olan ilginin her yıl katlanarak büyüdüğüne dikkat çekti. Türkiye otomotiv sektörünün son 19 yılda 18 kez ihracat şampiyonu olduğunu ve bu dönemde 78 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek istihdam ve katma değer başta olmak üzere ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Başkan Çelik, yenilikçi start-up'lar ve tecrübeli sanayicilerle oluşturulacak uzun soluklu iş birliklerinin sektörün büyümesine güçlü katkı sağlayacağını belirtti. Bu nedenle, araç içi yazılım güncellemeleri, otonom gibi ileri düzey uygulamalar, bulut tabanlı sistemler, sensör teknolojileri ve yazılımla araç özelleştirme gibi temaları içeren, sektörün geleceğini şekillendirecek tüm sürdürülebilir ve yenilikçi projeleri yarışmaya beklediklerini ifade etti.