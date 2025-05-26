Marmarabirlik, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilk Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Marmarabirlik Yönetimi, 2024/25 ürün alım kampanyasına ait yüzde 5 oranındaki fiyat farklarının ve kalan tüm alacakları kapsayan 190 milyon TL’nin 30 Mayıs Cuma günü üretici ortakların hesabında olacağı bilgisini paylaştı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, üreticinin Marmarabirlik ile ilgili gerçeği yansıtmayan manipülatif söylemlere itibar etmemesi gerektiğini belirtti. Yıldız, “Değerli üretici ortaklarımız asla endişe içinde olmamalıdır. Marmarabirlik bundan sonra söz verdiği her konunun arkasında olacaktır. Bizler Marmarabirlik’in yeni Yönetim Kurulu olarak tamamen üretici ortaklarımızın ve Birliğimizin menfaatlerine odaklandık. Suni gündemlerle meşgul olmuyoruz. Marmarabirlik markası bizim için kişilerin üzerindedir, kişisel konuları içeren diyolaglara sahne olamaz. Marmarabirlik kimliğine olumsuz etkisi olan hiç bir yaklaşıma izin vermeyecek ve lüzum görülen durumlarda hukuki olarak sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız, merkezinde üretici ortakların ve ürünlerin bulunduğu inovatif projeler üzerinde çalıştıkları bir süreçte olduklarını söyleyerek, “Çok yakın zamanda Marmarabirlik’in kısa-orta-uzun vadeli hedef ve aksiyon planlarının bulunduğu yol haritasını kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Katma değeri yüksek ürünleri üretmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ve ihracat hamlelerimizle yeni atılımlar planlıyoruz” dedi.