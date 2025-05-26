İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Senem Şentürk Lüle, nükleer enerjinin güneş ve rüzgar kadar temiz bir enerji kaynağı olduğunu vurguladı. Karbon salımı açısından fosil yakıtların zararı düşünüldüğünde, nükleer atıkların sanıldığından daha az sorun teşkil ettiğini ifade etti. Lüle, günümüzde oldukça güvenli olan 3+ Nesil nükleer santrallerin kullanıldığını, Akkuyu'da yapımı devam eden santralin de bu kapsamda olduğunu söyledi. Dünya genelinde 416 nükleer reaktörün çalıştığını ve 61'inin yapım aşamasında olduğunu ekledi. Yeni nesil reaktörlerin (küçük modüler reaktörler - SMR) geliştirilmiş yakıt verimliliği, minimize edilmiş atık üretimi ve yüksek güvenlik avantajları sunduğunu belirtti.

ThorAtom A.Ş. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Ayhan, ergimiş tuz reaktörlerinin neredeyse hiç atık üretmediğini ve çok güvenilir olduğunu dile getirdi. ThorAtom A.Ş. Genel Müdürü Dr. Reşat Uzman, Türkiye'de bolca bulunan toryumun yeni sistemlerde yakıt olarak kullanılabileceğini söyledi. ThorAtom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt ise Milgem örneği gibi bir "milli reaktör" projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ve halkın nükleer enerji algısının değişmesinin önemine değindi.

Panel, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla tamamlandı.