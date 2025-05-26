Kayapa Sanayici İş Adamları Derneği’nin (KSİAD) 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listeyle gerçekleşen genel kurulda, 2025-2027 dönemi için Ali Güler başkan seçildi.

2002 senesinde kurulduğu günden bu yana Kayapa'daki sanayicilerin ve bölgenin sorunlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdüren KSİAD'da yeniden Ali Güler dönemi başladı. Kayapa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen 14. Olağan Genel Kurul'da Divan Başkanlığını Orhan Sekirden, Divan Kurulu Üyeliklerini de Yalçın Toy ile Zarif Alp yaptı.

Tek listenin girdiği seçimde oy birliğiyle başkan seçilen Ali Güler, “Önceki dönemlerde de görev almıştım. Geçmiş dönem başkanımız Hakan Söğünmez'e ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Onların kaldığı yerden aynı şekilde Kayapa'daki sanayicilerin sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Önceki Dönem Başkanı Hakan Söğünmez de yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.

Yönetimde kimler var?

KSİAD’da 2025-2027 döneminde görev yapacak olan yönetim kurulu asil üyeler: Ali Güler, Abdullah Nişancıoğlu, Harun Ulu, Ender Akar, Cüneyt Canbolat.

Yönetim Kurulu yedek üyeler: Muammer Ballı, Salim Balcı, Yalçın Toy, Zarif Alp, Hakan Söğünmez.

Denetim Kurulu asil üyeler: Ali Karen, Tayfun Kurdal, Recai Yüksel

Denetim Kurulu yedek üyeler: Sadık Ilgın, Tarkan Erbay, Ömer Şahin.