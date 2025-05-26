Podyum Davet’te gerçekleştirilen genel kurulda, faaliyet raporu ile mali tabloların okunup kabul edilmesinin ardından yapılan seçimde ARSİYAD’ın yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile MARSİFED delegeleri belirlendi. Derneğin yeni yönetiminde; Erdinç Acar, Mürsel Özay, Ahmet Erdi Altıntaş, Hakan Atabek, Çağlar Aydın, Yener Özemre, Ali Sinan Duran, Ali Dayal, Armağan Gümüş, Şevket Etyemez, İbrahim Muratoğlu, Fatma Durgun Yetgin, Yeşim Altınkaya, Edanur Çelik, Abdullah Özer, Öner Bilgin ve Başak İşci yer aldı.

MARSİFED delegeleri ise Gürsel Durmuş, Erdinç Acar, Çağlar Aydın, Mursel Özay, Öner Bilgin, Ahmet Erdi Altıntaş, Yener Özemre, İlhami Leventoğlu, Hakan Devrim Atabek ve İbrahim Muratoğlu’dan oluştu.

ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, teşekkür konuşmasının ardından, önceki dönem görev yapan yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketlerini takdim etti.