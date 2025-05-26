Mevcut başkan ve A Grubu adayı İhsan Akar, Bursa YMM Dostlar Grubu’nun adayı Ali Kahve ile kıyasıya bir mücadele verdi. Seçim sonuçlarına göre, Ali Kahve 56 oy alırken, İhsan Akar 106 oy alarak ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmayı başardı.

Seçimin ardından konuşan İhsan Akar, üyelerin kendisine gösterdiği güven için teşekkür ederek, “Bursa YMM Odası’nın gelişimi ve meslektaşlarımızın hakları için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Yeni dönemde, mesleki eğitimler, sektörle ilgili yasal düzenlemeler ve üyelerin sorunlarına çözüm odaklı çalışmaların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı belirtildi.