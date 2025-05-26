Bu yıl KPA – Kunststoff Produkte Aktuell Fuarı’yla birlikte, Bad Salzuflen Messezentrum’da gerçekleşen KUTENO 2025, enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, otomasyon, 3D baskı ve sürdürülebilir üretim gibi teknoloji alanlarında Avrupa’nın önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Epsan da fuar süresince sürdürülebilir ve inovatif çözümlerini öne çıkartarak sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurma imkânı buldu.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Epsan Yönetim Kurulu Başkanı Bora Efe, şunları söyledi: “KUTENO, Avrupa’daki sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurabildiğimiz, ürünlerimizi doğru hedef kitleyle buluşturabildiğimiz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu aktarabildiğimiz son derece kıymetli bir buluşma noktası. Bu yıl da yüksek performanslı mühendislik plastiklerinden oluşan ürün portföyümüz, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Gelen geri bildirimler, doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha teyit etti. Aynı zamanda önemli iş birliklerinin ilk temellerini burada atma fırsatı bulduk. Fuar süresince hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirdik hem de yeni ticari bağlantılar kurarak Epsan’ın uluslararası pazardaki etkisini daha da artırdık.”