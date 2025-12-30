Bursa'daki 3 sağlık merkezinin (Nev Esentepe, Nev Anadolu, Nev FSM) ardından, 2023 yılında Bandırma'da Nev Bandırma ve Nev Bandırma Görüntüleme Merkezi'ni hayata geçiren Nev Sağlık Grubu, kısa süre önce Balıkesir'in köklü sağlık kuruluşları olan Özel Sevgi Hastaneleri'ni büyük bir yatırımla bünyesine katarak, bölgenin sağlık altyapısına çok değerli bir katkı sağlamıştı. Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kopal ile birlikte, iş insanları Erol Dağlıoğlu ve İlhan Parseker önderliğindeki güçlü ortaklık yapısı altında gerçekleşen bu hamle, bölgedeki sağlık hizmetleri altyapısı açısından önemli bir sinerji yaratmış ve o günden bu yana da Nev Balıkesir ile Nev Altıeylül hastaneleri, bölgede son derece başarılı sonuçlara imza atmıştı.

Başarılı model örnek oldu

Balıkesir'de elde edilen bu başarılı entegrasyon ve operasyonel sinerjinin ardından, grup şimdi de rotasını kurulduğu şehir olan Bursa'ya çevirdi. Bu kapsamda, Balıkesir Sevgi Hastanesi'nin satın alım sürecinde oluşan güçlü ortaklık yapısına, Nev Anadolu Hastanesi de dahil edildi. Bu hamleyle birlikte, Nev Sağlık Grubu'nun Balıkesir'de tesis ettiği başarılı ortaklık ve yönetim modeli, doğduğu kent olan Bursa'ya da çok değerli bir aktarım sağlayacak.

Güçlü bir dinamizm getirmesi bekleniyor

Nev Anadolu Hastanesi'nin bu güçlü yapıya dahil olması; hasta deneyiminden tıbbi teknolojiye, uzman kadrodan sürdürülebilir sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda kaynakların ve en iyi uygulamaların paylaşılacağı yeni bir dönemin de başlangıcı olacak. Öte yandan bu hamlenin, Balıkesir'de olduğu gibi Bursa'da da sağlık sektörüne taze bir soluk ve güçlü bir dinamizm getirmesi bekleniyor.