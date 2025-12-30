Vehbi Varlık

İnoksan YKB

2025 yılı, endüstriyel mutfak sektörü açısından küresel dalgalanmaların etkili olduğu ancak güçlü olanın ayakta kaldığı bir yıl oldu. İnoksan olarak bu süreci; köklü kurumsal yapımız, ihracat odaklı büyüme stratejimiz ve kalite anlayışımız sayesinde başarıyla yönettik. Değişen koşullara hızla uyum sağlayarak sürdürülebilir büyüme hedefimizden sapmadık.

2026 yılında daha öngörülebilir bir ekonomik ortamda, sanayi ve ihracat eksenli büyümenin hız kazanmasını bekliyoruz. İnoksan olarak teknolojik yatırımlarımızı artırmayı, küresel pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sektörümüzde katma değerli üretimle ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacağımız bir yıl olacağına inanıyorum.

H.Burak ARAS

Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi

Gökçelik olarak 2025 yılını, birçok işletmede olduğu gibi, dikkatli ve temkinli bir yönetim anlayışıyla tamamladık. İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmelerin etkisini yakından izlerken, odağımızı faaliyetlerimize ve stratejik hedeflerimize yönelterek süreci başarıyla yönetmeye gayret ettik. Türk sanayicisi, zorlu dönemlerde edindiği tecrübe ve dayanıklılık sayesinde belirsizlikleri yönetmeyi başarsa da sürdürülebilir büyüme için ekonomik istikrarın bir an önce tesis edilmesini beklemektedir.

2026 yılının, geride bıraktığımız yıla kıyasla daha olumlu bir tablo sunmasını temenni ediyoruz. Baskılanmış döviz kurunun ihracat üzerindeki olumsuz etkileri açıkça hissedilirken, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin devam ederek daha öngörülebilir ve makul seviyelere ulaşması en önemli beklentilerimiz arasındadır. Ülke ekonomisinin küresel ölçekte rekabet gücünü artırabilmesi için ihtiyaç duyulan yapısal reformların hayata geçirilmesi ve etkin devlet destekleriyle sanayinin yatırım yapabilir bir iklime kavuşması, Türk sanayisinin geleceği açısından kritik öneme sahiptir.

Melih İyigüllü

Akiş YKB Yardımcısı

2025 yılı, boya ve kimya sektöründe maliyet baskıları, finansmana erişim zorlukları ve talep daralmasının belirgin olduğu bir yıl olarak geçti. Bu süreçte şirketimiz, riskleri dikkatle yönetmeye, operasyonel verimliliği artırmaya ve nakit dengesini korumaya odaklandı. Zorlu koşullara rağmen pazardaki konumumuzu koruyarak kontrollü bir şekilde ilerledik.

2026 yılında sektör genelinde temkinli bir toparlanma süreci öngörüyoruz. İç talep, ihracat pazarları ve hammadde maliyetlerindeki gelişmeleri yakından izleyerek, yatırımlarımızı seçici ve ölçülü bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Önceliğimiz, kârlılığı koruyan, katma değerli ve sürdürülebilir büyüme olacaktır.

Sevgi Saygın

Madosan Denetim Kurulu Üyesi

İş dünyasında bazı yıllar vardır; büyümeyi öğretmez ama neyi yapmamanız gerektiğini çok net gösterir. 2025 yılı, bizim için tam olarak böyle bir yıl oldu. Madosan Raf Sistemleri adına baktığımda, 2025’i “bekle-gör” yılı değil; netleşme ve yeniden konumlanma yılı olarak görüyorum. Pazarların daraldığı, maliyetlerin yükseldiği, karar almanın zorlaştığı bir ortamda şunu fark ettik: Hız, her zaman avantaj değildir. Doğru yön, çoğu zaman daha değerlidir. Bu yıl bize şunu açıkça gösterdi: Müşteriler artık sadece ürün değil; istikrar, mühendislik aklı ve uzun vadeli güven satın alıyor. Bu nedenle her projeye koşmak yerine, doğru projeleri seçmeyi; her pazarda olmayı değil, bulunduğumuz pazarlarda kalıcı olmayı tercih ettik. Kısa vadeli kazançlar yerine, orta ve uzun vadeli sağlamlık bizim için öncelik haline geldi.

2026’ya gelirken beklentim büyük sıçramalar değil; sağlam adımlar. Daha rasyonel bir pazar, daha bilinçli müşteriler ve daha seçici iş birlikleri bizi bekliyor. Bu da Madosan için net bir yol haritası anlamına geliyor. Katma değeri yüksek projeler, güçlü mühendislik çözümleri ve kurumsal refleksi yüksek bir organizasyon. Önümüzdeki dönemde büyümeyi yalnızca metrekare, adet ya da ciroyla değil; yapılan işin niteliğiyle ölçmeyi hedefliyoruz. Çünkü artık biliyoruz ki; sürdürülebilir başarı, tesadüflerle değil, bilinçli tercihlerle inşa ediliyor.

Kendi adıma şuna inanıyorum. Zor yıllar şirketleri küçültmez, olgunlaştırır. 2025 bize bunu öğretti. 2026 ise bu olgunluğu doğru hamlelere dönüştürme yılı olacak.

Kağan Yeşil

Ayplastik YKB

2025 yılı, küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Ayplastik A.Ş. olarak üretim gücümüzü ve müşteri portföyümüzü koruduğumuz; temkinli ama kararlı adımlarla ilerlediğimiz bir yıl oldu. Hammadde maliyetleri, finansmana erişim ve küresel pazarlardaki belirsizlikler gibi zorluklara karşı; verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik ekseninde attığımız adımlar sayesinde operasyonel gücümüzü muhafaza etmeyi başardık. Sektörel fuarlar ve yeni iş birlikleriyle markamızın bilinirliğini artırırken, müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da pekiştirdik.

2026 yılına girerken beklentimiz; teknoloji yatırımlarımızı hızlandırdığımız, katma değeri yüksek ürünlere daha fazla odaklandığımız ve pazarlarımızı çeşitlendirdiğimiz bir büyüme sürecidir. Sürdürülebilir üretim anlayışı, dijitalleşme ve insan kaynağına yapılan yatırımların, önümüzdeki dönemde Ayplastik’i pazarda daha güçlü bir konuma taşıyacağına inanıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte, sektörümüzün gelişimine katkı sunmaya ve ülke ekonomisine değer üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Emel Taşyakan

BKM Teknoloji Genel Müdür – YKÜ

Havacılık ve savunma alanında son yedi yıldır prototip üretimleri ve kalifikasyon süreçlerini başarı ile tamamlayan BKM Teknoloji, teslim ettiği ürün ve sistemlerin seriye dönmesi ile birlikte 2025 yılı son çeyreğinde önemli bir birlikteliğe imza attı. Gelecek vizyonumuzu belirlediğimiz bu dönemde aldığımız işler ile stratejik büyüme yolundaki hedeflerimizin bir ilkini gerçekleştirdik. 2025 yılının son çeyreği itibari ile yolumuza SDT Space And Defence Technologies’in bir iştiraki olarak devam ediyoruz. BKM Teknoloji’nin mekanik tasarım ve üretim gücü ile SDT'nin elektronik ve yazılım tasarım ve üretim kabiliyetlerinden ortaya çıkacak sinerji sayesinde gelecekte yeni projelere ve katma değerli niş işler üzerine odaklanacağız.

Büyüme yolunda, kapasite ve kabiliyetlerimizin artmasına yönelik üretim sahasında ve montaj alanında düzenlemelere, hassas mekanik imalat alanında makine, yazılım, test cihazı yatırımlarımızı başlattık ve 2026 ilk yarısında yatırımlarımızın ilk fazını tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız kapsamında, 2026 yılı içerisinde dijitalleşme alanında da yeni bir ERP projesini devreye alıyor, konfigürasyon yönetimi ve ELD süreçlerini de işletmeye başlıyor olacağız. Aldığımız seri işlerin ve projelerin teslimlerini 2026 yılı içerisinde başlatmayı planlıyor, yıllara sâri olarak da arttırmayı hedefliyoruz.

2026 yılının başta sağlık olmak üzere bu süreçte bizlere destek olan herkese, çalışanlarımıza, müşteri ve alt yüklenicilerimize, sektörümüze, tüm paydaşlarımıza mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum.

Şükrü Kayaoğlu

Felsensohn-PLZ Genel Müdürü

2025 yılı, küresel ölçekte belirsizliklerin devam ettiği ancak doğru stratejilerle fırsata dönüştürülebilen bir yıl oldu. Bu dönemde operasyonel verimliliğimizi artırmaya, kalite standartlarımızı daha da yukarı taşımaya ve müşteri memnuniyetini merkeze alan bir yaklaşım izlemeye odaklandık. Özellikle ihracat pazarlarında attığımız adımlar ve süreç iyileştirmeleri sayesinde yılı hedeflerimiz doğrultusunda kapattık.

2026 yılına girerken ise daha sürdürülebilir, daha rekabetçi ve teknolojik yatırımlarla desteklenen bir büyüme hedefliyoruz. Amacımız; güven, kalite ve uzun vadeli iş birlikleri temelinde hem ülkemize hem de sektörümüze katma değer sağlamaya devam etmek.

Kürşat Erbay

Ardıç Çelik Genel Müdürü

2025 yılı, iş dünyası açısından dalgalı ancak aynı zamanda öğretici bir yıl oldu. Zorluklara rağmen üretimi, istihdamı ve kaliteyi korumaya odaklandık. Değişen koşullara uyum sağlama ve sağlam adımlar atma konusunda önemli kazanımlar elde ettik.

2026 yılında ekonomik istikrarın güçlenmesini ve yatırım ortamının canlanmasını bekliyoruz. Üretim ve sanayi odaklı büyümenin ön plana çıkacağı, güven veren bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İş dünyası açısından daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir dönem olacağına inanıyoruz.

Mehmet Çelik

Obje Mekanik Tesisat Genel Müdürü

2025 yılı, büyümenin hedeflendiği ancak yüksek faiz oranları nedeniyle finansmana erişimin oldukça zorlaştığı bir yıl oldu. Yeni yatırımlar konusunda sıkıntılar yaşasak da bu dönemde büyümenin alternatif yollarını aradık. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan ekonomik politikaların gerekli olduğunun farkındaydık ve bu süreçte elimizden geleni yaptık.

2026 yılından beklentimiz, finansmana erişimin daha kolay hale gelmesi ve ekonomik dengelerin güçlenmesidir. Enflasyonla mücadele açısından 2026’nın zorlu ama belki de son yıl olacağını düşünüyoruz. Bu süreci sağlıklı şekilde atlatabilirsek, sonraki yıllarda güçlü bir ekonomi ve yeni yatırımlar için önemli fırsatlar yakalayacağımıza inanıyorum.

Serkan Uzunoğlu

Armendus Genel Müdürü

Armendus olarak 2025 yılını, operatör kolları ve pano sistemlerinin yanı sıra pedal grubumuzda da ciddi bir ivme yakaladığımız verimli bir yıl olarak geride bıraktık. Üretim kapasitemizi artırarak pazar payımızı genişlettiğimiz bu dönem, şirketimiz için oldukça başarılı geçti.

2026 yılında, hem kol sistemleri hem de pedal çeşitlerimizdeki teknolojik altyapımızı güçlendirerek global pazardaki ihracat hedeflerimizi büyütmeyi amaçlıyoruz. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerimizle, sanayinin güçlü çözüm ortağı olmaya yeni yılda da devam edeceğiz.

İlkay Yıldırım

BURPOL Polimer YKB

2025 yılı bölgemizdeki ve dünyadaki gerilimlerle birlikte gelen belirsizliklerin damga vurduğu bir yıl oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdüren ekonomimiz sanayicilerimizin, her ölçekten üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın direncini göstermektedir. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümenin devam etmesi ve yaşanan enflasyonun gerileme göstermesi yeni yıla daha umutlu bir şekilde girmemize sebep oldu. Her koşulda ülkesinin geleceği için çalışan, üreten ve ihracat yapan biz sanayiciler 2026 yılında da ekonomimizin garantörü olmaya devam edeceğiz.

Hüseyin Oruç

ÜÇEL Kauçuk YKB Yardımcısı ve Genel Müdürü

2025 yılı, dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik daralma, finansmana erişimdeki zorluklar, düşük kur ve üretim üzerindeki maliyet baskılarının hissedildiği bir yıl oldu. Üçel Kauçuk olarak bu süreci; kaliteli üretim anlayışımızı koruyarak, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda yer alarak, müşteri ziyaretleriyle sahada birebir temas kurarak yönettik. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yeni pazarlara açılma hedefimizle yılı dengeli bir şekilde tamamladık. 2026 yılında, mevcut üretim gücümüzü koruyarak daha verimli kullanmayı, müşteri ilişkilerimizi güçlendirmeyi ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik adımlar atmayı hedefliyoruz. Koşulları dikkatle izleyerek ilerlerken, sürdürülebilir büyüme anlayışımızdan da vazgeçmemeyi önemsiyoruz.

Nazan Akıncı

AKKA Kalıp YKB

Yeni yıl, belirsizliklerle birlikte önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Şirket olarak hedefimiz sürdürülebilir, esnek ve inovatif bir yapıyla geleceğe daha güçlü hazırlanmak. İç pazarda güvene dayalı iş birliklerini güçlendirirken, ihracat pazarlarından elde ettiğimiz başarıyı korumayı ve yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyoruz. Yaşadığımız zorlu koşullar bize dayanaklı ve planlı olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Bu yeni yılda, birlikte daha güçlü adımlar atarak kalıcı başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Sağlık ve başarı dolu bir yıl dileğiyle.

Berke Kurtuluş

Dorukmak Makine Gen. Md. Yrd.

2025’te ihracattaki artış dış ticaret hacmini genişletti. İthalat ise üretim ve ara malı ihtiyacını karşılamaya yönelik seyretti. Cari açığın yapısal niteliği dış denge üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Dorukmak Makine olarak 2025’i hedeflenen büyüme oranımıza yakın bir seviyede kapatıyoruz. 2026 için daha iyimseriz ve üretimin ülke çapında arttığı bir yıl olacağı yönünde planlamalarımızı yapıyoruz. 2026’da dış ticaret dengesinin ihracat lehine daha kontrollü bir yapıya yönelmesi öngörülüyor.

Muzaffer Çilek

Çilek Mobilya YKB

2025 yılı, Çilek Mobilya için iç pazarda istikrarını koruduğu, operasyonel verimliliğini artırdığı bir yıl oldu. Türkiye pazarında güçlü bayi yapımız ve doğru ürün stratejilerimizle sağlıklı bir performans sergiledik. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik daralma ve dış pazarlardaki dalgalanmalar ise ihracat tarafında geçici bir yavaşlamaya neden oldu. 2026 yılına girerken hem iç pazarda büyümenin devam edeceğini hem de ihracatta daha dengeli ve güçlü bir ivme yakalayacağımızı öngörüyoruz.

Şinasi Güneş

Bemis YKB

2025 yılı yüzde 20’lik artış hedeflerimize ulaştık. Bizim için Türkiye şartlarını düşünürsek, oldukça iyi geçti. 2026 yılı için yine yüzde 20’lik artış hedefliyoruz ve ulaşacağımıza inanıyoruz.

Hedeflerimize ulaşmamızın birçok sebebi var. Ürün çeşitliliğini arttırmak, yeni teknolojik ürünler üretmek gibi yenilikler yaptık. Ayrıca fuar tanıtımları müşteri ziyaretleri şeklinde yoğun çalışmalar sergiledik. Sonuçlar da aldık. 2026 yılının 2025’ten daha iyi olacağını düşünüyorum.