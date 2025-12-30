A.Şakir Özen

Örnek Yemek Yönetim Kurulu Başkanı

2025 yılı firmamız açısından piyasadaki tüm olumsuzluklara rağmen yeni alınan birkaç proje ile %10 hacimsel büyüme ile geride bırakıyoruz yılın son çeyreğine doğru tahsilatların zorlandığı ve kârlılığın düştüğü finansın zorlaştığı bir dönemi kendi iç verimliliklerimizle yapısal ve teknoloji anlamında yapılan yatırımlarla süreci toparlayıp yılı geride bırakıyoruz 2026 yılına da umutlarla ve dinamik bir bakış açısıyla girmeye hazırlanıyoruz ilk çeyreğin buna benzer devam edeceği ve sonrasında biraz daha toparlanabilecek bir yıl olarak düşünüyorum yeni yılın herkese sağlık mutluluk ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum.

Esra Öztürk

MEKAŞ Yemek YKB Yrd.

2025 yılı, maliyet, finansman ve insan kaynağı yönetiminin stratejik akılla ele alınması gereken bir dönem oldu. Bu süreçte kurumlar için sürdürülebilirliği sağlamak önemli hale geldi. MEKAŞ Yemek olarak; ulusal ve küresel anlamda yaşanan tüm zorluklara rağmen 2025 yılını başarıyla geçirdik ve hedeflerimizi tutturduk. 2026’nın zorlukların azalacağı bir yıl olmasını diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek yıl da operasyonel verimliliğimizi artırarak ve kaynaklarımızı daha etkin kullanarak hizmet kalitemizi korumaya ve markamızı daha da yukarılara taşımaya odaklanacağız. 2026 yılının herkese huzur, sağlık, bolluk ve mutluluk getirmesini dileriz.

Cemal Özen

Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı

2025 yılı; stratejik planlama, verimlilik odaklı çalışmalar ve doğru iş birlikleri sayesinde gelişim fırsatları yakaladığımız bir yıl oldu. Dönüşen tüketici davranışlarını iş modellerimize uyarlamak için önemli bir fırsat yılı oldu diyebiliriz. Yeni konsept mağazacılık süreçlerimiz ve gurme konsept mağazalarımızla müşterilerimize farklı ve seçkin bir alışveriş deneyimi sunduk. Hem operasyonel güçlenme hem de müşteri memnuniyetinde önemli ilerlemeler kaydettik. Aynı zamanda yeniliklere uyum sağlama ve dayanıklılığı artırma açısından da öğretici bir dönem yaşadık.

2026 yılında; artan maliyet baskıları, yoğun rekabet ortamı, tüketici beklentilerindeki hızlı değişim ve tedarik zincirindeki dalgalanmalar gibi sektörel zorluklara rağmen güçlü bir adaptasyon, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşümün hızlandığı, yenilikçi çözümler üretmeye odaklanacağımız bir dönem bekliyoruz. Aynı zamanda Onur olarak 30. yılımızın gururunu; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte yaşayacağımız, birlik ve sinerjinin daha da güçleneceği bir yıl olacağına inanıyoruz. Müşteri deneyimini güçlendiren, topluma değer katan ve katma değeri yüksek projelerin öne çıkacağı umut dolu bir dönem bekliyoruz.

İbrahim Özhan

Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü

2025 yılı, Özhan Marketler Zinciri için kontrollü büyüme, operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyetinin önceliklendirildiği bir yıl oldu. Bu yıl Nilüfer’de 30 Ağustos Zafer şubemizi müşterilerimizle buluştuk. Yine Nilüferköy’de hizmete aldığımız depomuzla lojistik ve operasyonel altyapımız güçlendirdik. İstikrarlı yapımızı koruduk ve yerel güçlü duruşumuzu pekiştirdik.

2026 yılında daha güçlü tedarik yapımız ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle yolumuza devam edeceğiz. Lojistik olarak büyüyecek, yeni şubelerle yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi yeni yılda önceliğimiz, en kaliteli ürünü uygun fiyatla sunarken Bursa halkına olan sorumluluğumuzu daha da ileri taşımak olacak.

Murat Tarakçıoğlu

Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

2025 yılı, Cargill’in Türkiye’ye olan bağlılığını ve çok boyutlu katkısını şeffaf bir şekilde ortaya koyduğu bir yıl oldu. Bu dönemde yayınlanan Ekonomik Etki Analizi Raporu, şirketin faaliyetlerinin ülke ekonomisindeki çarpan etkisini bilimsel verilerle gözler önüne serdi. Rapor, Cargill’in 2023 yılı verileriyle Türkiye ekonomisine toplam 1,9 milyar dolarlık üretim katkısı sağladığını ve yarattığı her 1 TL’lik katma değerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’da 5,4 TL’lik bir artış yarattığını ortaya koydu. İstihdam alanında da benzer bir başarıya imza atan şirket, her bir çalışanının ekonomide 14 ek istihdamı tetiklediğini gösterdi.

Cargill, ekonomik katkının yanı sıra toplumsal fayda odaklı projeleriyle de 2025'te adından söz ettirdi. Türkiye tarımının dijital dönüşümünde bir başarı hikayesine dönüşen “1000 Çiftçi 1000 Bereket” programı yedinci yılında 27 ilde 7.000'in üzerinde çiftçiye ulaşarak verimlilik artışı ve karbon salımında düşüş gibi somut sonuçlar üretti. 2019–2024 arasında 167 kadın çiftçinin yer aldığı programa 2024’te Kadın Çiftçi Modülü ile birlikte 100 kadın çiftçi daha eklendi. Bugün itibariyle kadın çiftçi sayısı 500’ü aşmış durumda. Hedef ise kadın çiftçi sayısının her yıl üç katına çıkarılması.

Çevre sorunlarına karşı bilimsel ve veri odaklı çözümler geliştirme misyonu doğrultusunda, İznik Gölü'ndeki su seviyesine yönelik kapsamlı bir araştırma tamamlandı ve su kaynaklarını korumayı hedefleyen bir Su Geri Dönüşüm Projesi başlatıldı. Ayrıca, Orhangazi'de temeli atılan modern Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin tamamlanmasıyla hayvan refahı konusunda da önemli bir adım atıldı.

Cargill, 2025 yılında yakaladığı bu ivmeyi 2026'da da sürdürmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıl da şirketin önceliği, Türkiye’nin geleceğine olan inancının bir göstergesi olarak yatırımlarına kararlılıkla devam etmek olacak.

Sürdürülebilirlik ve inovasyon, yine tüm faaliyetlerin merkezinde yer alacak. Cargill, tarımda verimliliği ve çiftçi refahını artıran “1000 Çiftçi 1000 Bereket” gibi başarılı projelerini daha da yaygınlaştırmayı, su kaynaklarının korunması gibi kritik çevresel konularda sorumluluk üstlenmeyi ve faaliyet gösterdiği bölgelerde toplumsal fayda yaratmayı sürdürmeyi hedefliyor.

2026 yılı, Cargill'in Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel olarak sosyal ve çevresel refahına da katkı sağlama hedefini daha da ileriye taşıdığı bir yıl olacak.

Tayfun Kurdal

Kayra Yemek Genel Müdürü

2025 yılı, gıda sektöründe birçok zorluk ve değişimi beraberinde getirdi. Gıdada yaşanan fiyat artışları, milyonlarca tüketicinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiledi. Bu durum sadece bireysel bütçeleri zorlamakla kalmayıp, sektörün tüm paydaşlarını da etkileyen bir süreç oldu. Pandemi sonrası ekonomik belirsizlikler ve iklim değişikliğinin tarım üzerinde yarattığı zorluklar, gıda ürünlerinin maliyetlerinde artışa yol açtı. Tüketicilerin satın alma gücündeki azalma ve işletmelerin artan maliyetlerle başa çıkma ihtiyacı, sektörde hem kısa hem de uzun vadeli stratejilerin önemini artırdı. Biz de 2025 yılında, bu zorlukları fırsata çevirmek adına önemli adımlar attık. Artan maliyetleri dengeleyebilmek için uzun süreli anlaşmalar yaptık ve sektörümüzün sürdürülebilirliğini destekleyecek güçlü bağlantılar kurduk. Çiftçilerimizi destekleyerek, sağlıklı ve güvenilir gıdayı doğrudan sofralara ulaştırmayı sürdürdük. Tüm bu süreçte hammadde kalitemizden asla ödün vermedik. Ayrıca, teknolojik mutfak yatırımlarımızın meyvelerini bu yıl net bir şekilde gördük. Tüm bu çabalar sayesinde, zorlu piyasa koşullarına rağmen cirolarımızı sabit tutmayı başardık ve sektördeki istikrarımızı koruduk. 2025, hem zorlukları hem de başarımızı bir arada gördüğümüz bir yıl oldu. 2026 yılı için önceliğimiz, hem tüketicilerimize hem de iş ortaklarımıza sunduğumuz değeri artırmak olacak. Artan maliyetler ve değişken piyasa koşulları devam etse de, biz sürdürülebilir büyüme ve kalite odaklı stratejilerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Özellikle tarım sektöründeki iş birliğimizi güçlendirerek, üreticilerimizi desteklemeye ve sağlıklı, güvenilir gıdayı tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Teknolojik yatırımlarımızı da geliştirerek üretim süreçlerimizi daha verimli ve çevre dostu hâle getirmeyi planlıyoruz.

Tüm bu çalışmalar sayesinde, hem ciromuzu istikrarlı tutmayı hem de sektörümüzde lider ve güvenilir bir marka konumunu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. 2026’nın, yenilik ve sürdürülebilir başarılarla dolu bir yıl olmasını bekliyoruz.

Yusuf Bakioğlu

Referans Holding YKB

Referans Holding olarak operasyonel verimlilik, gıda güvenliği ve müşteri memnuniyetini merkeze aldığımız; süreçlerimizi daha dijital, daha izlenebilir ve daha sürdürülebilir hale getirdiğimiz bir yıl oldu. İnsan kaynağına yatırım yaparak eğitim, hijyen ve standardizasyon tarafında çıtayı yükselttik; tedarik zincirinde kalite-maliyet dengesini daha güçlü yönettik. 2026 beklentimiz, hizmet kalitemizi aynı çizgide korurken kapasite ve yeni lokasyonlarla büyümek, sürdürülebilirlik uygulamalarını (atık azaltımı, enerji ve su verimliliği) somut hedeflerle ileri taşımak ve teknolojiyle (izlenebilirlik, raporlama, otomasyon) müşterilerimize daha şeffaf bir deneyim sunmak. Yeni yılda da “güvenli gıda, istikrarlı hizmet ve sürdürülebilir büyüme” yaklaşımıyla paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz.

Coşkun Dönmez

Doybox Bidaa YKB

2025 yılı, gıda sektöründe maliyet baskılarının ve operasyonel verimlilik ihtiyacının öne çıktığı bir yıl oldu. Doybox BİDAA olarak bu süreçte; pratik kullanım, ürün standardizasyonu ve uzun raf ömrü sunan çözümlerimizin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki sektör fuarlarını yakından takip ederek ürünlerimizi sektör paydaşlarıyla buluşturduk. Sahadan aldığımız geri bildirimlerle kalite ve sürekliliği merkeze alan bir yaklaşımla yılı kontrollü bir şekilde tamamladık. 2026 yılında, BİDAA markasını perakende ve market kanallarında daha etkin hale getirmeyi, dükkan konseptimizi yaygınlaştırmayı ve bayi ağımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu adımlarla birlikte, markanın bilinirliğini artırarak yurt içi pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlıyoruz.

Leman Yurttaş

Yankı Yemek Kalite Sistem Sorumlusu

2025 yılı, gıda sektöründe artan maliyetler ve enflasyon baskısının belirleyici olduğu bir yıl oldu. Yankı Yemek olarak bu süreçte hijyen, kalite ve gıda güvenliği standartlarımızdan taviz vermeden hizmet sürekliliğini sağlamaya odaklandık. Güçlü operasyon yapımız ve müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımımızla yılı kontrollü ve sağlam bir şekilde tamamladık. 2026 yılında, kalite ve gıda güvenliğini merkeze alan hizmet anlayışımızı sürdürürken, yeni üretim ve lojistik metotları üzerine yoğunlaşmayı hedefliyoruz. Operasyonel verimliliği artıracak bu çalışmalarla birlikte, sürdürülebilir ve güven veren büyüme çizgimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz.