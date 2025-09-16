Milla Otomotiv, 2019 yılında EYDEP deneyimine Türkiye genelinde 307. sıradan katılmış ve ilk değerlendirmede “C” seviyesinde yer almıştı. Bugün gelinen noktada “B” seviyesine ulaşılması, şirketin kalite yönetimindeki gelişiminin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Milla Otomotiv’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu ilerleme, ekip olarak gösterdiğimiz özverinin, süreçlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımımızın ve kalite odaklı bakış açımızın bir yansımasıdır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, yöneticilerimize ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Beraber daha da çok çalışarak tüm hedeflere ulaşacağız.” Şirketin bir sonraki hedefi ise, 2025 yılı içerisinde AS 9100 kalite yönetim sistemi sertifikasyonunu tamamlamak ve ilave tematik alanlarla süreci destekleyerek “A” seviyesine yükselmek. Milla Otomotiv, bu hedef doğrultusunda Türkiye’nin savunma sanayisine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor.