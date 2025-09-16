İzmir Bilimpark’ta açılan ofis ile ÜÇGE Grup şirketlerinin yazılım ağırlıklı projelerini merkezi bir yapıda geliştirerek Ar-Ge yetkinliğimizi coğrafi olarak güçlendiriyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerimizi akademik destekle daha güçlü temellere oturtulması hedefleniyor. Yeni ofisin bulunduğu İzmir Bilimpark, teknolojik girişimler, start-up ekosistemi, kuluçka merkezleri ve yatırım ağlarıyla iç içe konumlanmış bir inovasyon ortamı sunuyor. TÜBİTAK, KOSGEB ve Horizon Europe gibi ulusal ve uluslararası destek programlarına erişimde de stratejik avantaj sağlayan İzmir Bilimpark, yatırım ve fon erişimi açısından da yeni kapılar açıyor. Bu sayede ÜÇGE, yüksek teknoloji barındıran, çevreci ve kullanıcı odaklı projelerini daha verimli şekilde hayata geçirme fırsatı buluyor.

REVEGO faaliyetlerine başladı

Sürdürülebilir çevre teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren REVEGO Çevresel Çözümler A.Ş., TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projesiyle birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetlerine başladı. Bu yeni yapılanma, fiziksel bir genişlemenin ötesinde, REVEGO’nun çevre odaklı inovasyon vizyonunu yansıtan stratejik yolculuğun bir devamı niteliğinde. ULUTEK’in sunduğu üniversite-sanayi iş birliği olanakları, teknoloji odaklı altyapı desteği ve dinamik Ar-Ge ekosistemi sayesinde; REVEGO, geliştirdiği Depozito İade Otomatları, geri dönüşüm sistemleri ve çevresel doğrulama teknolojileri gibi sürdürülebilirlik temelli projelerine daha güçlü ve sistematik bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Bu önemli adım; REVEGO’nun çevre dostu teknolojiler alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki rekabet gücünü artırırken, aynı zamanda ülkemizin döngüsel ekonomi vizyonuna da katkı sunma kararlılığını ortaya koyuyor. ULUTEK bünyesindeki yeni yapılanmamızla daha güçlü projelere imza atmaya, sürdürülebilir gelecek için teknolojiler üretmeye ve ülkemizi bu alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız.