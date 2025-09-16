Bekamak Makine Genel Müdürü Hasan Çetiner, imza töreninde üniversitelerle iş birliklerinin önemine değinerek, “İnsan gücünün, emeğinin ve teknik bilginin çok kritik olduğu zor bir sektörümüz var. Dünyadaki bütün firmalarla rekabet halinde olduğumuz için sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu iş birliğiyle artık AR-GE merkezimizle patentli, Türkiye’de olmayan, hatta dünyada olmayan çözümler üretmeye yöneldik. Türkiye’deki testere makinesi ihracatının %55’i bize ait. Talaşlı imalat ihracatında ise son 4 yıldır Türkiye’nin ilk 5 firması arasında yer alıyoruz. Üniversite ile gerçekleştireceğimiz projelerle hem verimimizi artırmayı hem de BUÜ’ye katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Sanayi sorunlarına çözüm üretmeliyiz”

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı ise üniversitenin sanayi ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, “Bir araştırma üniversitesi olarak proje ve bilimsel çıktılarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Yarım asırlık bilgi birikimi ile sanayi sorunlarına çözüm üretmeliyiz. Üniversite-sanayi iş birlikleri bu anlayışla önem kazanıyor. Firma temsilcilerine üniversitemize ve ülkemize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.