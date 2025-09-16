Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Borusan’ın ABD’de faaliyet gösteren iştiraki Borusan Berg Pipe, Eiger Express Boru Hattı Projesi kapsamında Eiger Supply LLC ile toplamda 567 milyon dolar tutarında bir boru tedarik sözleşmesi imzaladı. Anlaşma çerçevesinde üretilecek büyük çaplı boruların tamamı, şirketin Alabama-Mobil ve Florida-Panama City tesislerinde üretilecek. Ürün teslimatlarının ise 2026 yılı boyunca tamamlanması planlanıyor. Bu anlaşmanın Borusan’ın 2026 cirosuna önemli katkı sağlaması bekleniyor. Borusan Boru, ABD pazarındaki faaliyetlerine 2014 yılında Houston’da kurduğu 150 milyon dolarlık tesisle başlamıştı. 2023 yılında ise Florida ve Alabama’daki iki büyük boru üretim tesisini bünyesine katarak, Kuzey Amerika enerji boru hattı sektöründe etkisini artırmıştı. Bu tesisler, toplam 162 milyon dolara satın alınmıştı.

Stratejik ortaklıktan bağımsızlığa

Uzun yıllar Salzgitter Mannesmann ile yürütülen ortaklık süreci, 2023’te sona ererken, Borusan artık çelik sektöründe uluslararası arenada bağımsız bir oyuncu olarak ilerliyor.

Küresel büyüme adımları sürüyor

Üç kıtada ve 11 ülkede faaliyet gösteren Borusan Grubu, yaklaşık 14 bin kişiye istihdam sağlıyor. 2024’te %39 büyüme ile yılı kapatan şirket, çelik sektöründeki küresel hedeflerine güçlü adımlarla ilerliyor. ABD’de imzalanan bu yeni anlaşma, Borusan’ın global ölçekteki büyüme ve ihracat vizyonunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.