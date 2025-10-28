Sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olarak kabul edilen Moskova Hometextile & Homedesign fuarında, Minteks’in ev tekstili ve ev giyimi koleksiyonları; zarif detayları, yenilikçi tasarım çizgileri ve modern dokusuyla dikkat çekti. Bu yılki katılım, markanın özellikle Türkî Cumhuriyetler ve Rusya pazarındaki büyüme hedefleri açısından stratejik önem taşıyor. Fuar süresince yeni iş bağlantıları kuran Minteks, koleksiyonlarını global ziyaretçilere tanıtarak sektördeki konumunu daha da güçlendirdi.

Minteks Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak İrman Gazioğlu ve Arda İrman fuar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Hometextile & Design Moscow 2025, ev tekstili sektöründeki yaratıcılığı ve yeniliği en iyi yansıtan platformlardan biri. Bu fuarda yer almak, markamızın global vizyonunu daha geniş bir kitleye ulaştırmak açısından büyük önem taşıyor. Koleksiyonlarımızla kalite ve estetiği bir araya getirerek hem mevcut iş ortaklarımızla bağlarımızı güçlendiriyor hem de yeni pazar fırsatlarına adım atıyoruz.”

Zengin dokular, modern desenler ve zamansız tasarımlar üzerine kurulu koleksiyonuyla Minteks, fuarda “yaratıcı, yenilikçi ve ilham veren bir marka” kimliğini bir kez daha öne çıkardı.