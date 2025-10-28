İklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Warmhaus, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla dış firmadan aldığı çağrı merkezi operasyonunu kendi bünyesine taşıyarak, Kocaeli Gebze’de bulunan Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında kurdu. Warmhaus Genel Müdürü Şebnem Güner İşmak müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yatırımlarına devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Warmhaus olarak biliyoruz ki, müşteri deneyiminin kalbi çağrı merkezinde atıyor. Bu nedenle çağrı merkezi operasyonunu Ekim ayı itibari ile kendi bünyemize taşıdık. Müşterilerimizle daha yakın ve daha samimi bir iletişim kurmayı, taleplere daha hızlı ve çözüm odaklı yanıt vermeyi, müşteri geri bildirimlerini doğrudan alıp ürün ve hizmetlerimize yansıtmayı ve ekiplerimiz arasında bilgi akışını güçlendirerek daha yüksek hizmet kalitesi sunmayı hedefliyoruz”. Yeni kurulan çağrı merkezindeki ekiplerin müşterilerin her türlü ihtiyacına yanıt verebilecek donanıma da sahip olacağına vurgu yapan İşmak sözlerine şöyle devam etti: “Çağrı merkezi ekibimiz, ürün ve hizmetlerimiz konusunda özel eğitimler alarak uzmanlaşacak, müşterilerimizin her ihtiyacına yanıt verecek donanıma sahip olacak. Böylece müşterilerimiz yalnızca teknik destek değil, aynı zamanda güven, samimiyet ve hızlı çözüm deneyimi de yaşayacak”.