Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen konferans, tekstil değer zincirinin tamamından profesyonelleri bir araya getirerek yeni teknolojiler, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve iş modelleri aracılığıyla döngüsel tekstil ekonomisine geçişin nasıl hızlandırılabileceğini tartıştı. Etkinlik, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen PESCO-UP, SOLSTICE, tExtended, Hemp4Circularity, BioFibreLoop ve White Cycle projeleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Bu projeler, döngüsel tekstil alanındaki güncel uygulamaların ve yeniliklerin paylaşılması için dinamik bir etkileşim ortamı sundu. Konferansa Avrupa genelinden 150’den fazla uzman katılırken, program kapsamında politika diyalogları, uygulamalı atölyeler ve interaktif oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, araştırma ve inovasyonun gerçek dünya uygulamalarıyla nasıl bütünleşebileceğine dair örnekleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Konferansın sonunda ECOSYSTEX ağı, farklı Avrupa projelerini bir araya getirerek, yenilikçilerin deneyim paylaştığı ve ilham verici tartışmaların yaşandığı güçlü bir bilgi paylaşım platformuna dönüştü. Korteks Ar-Ge Merkezi yetkilileri, bu tür uluslararası etkinliklerin Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumlu sürdürülebilir tekstil dönüşümünü desteklemede önemli rol oynadığını belirterek, gelecekte de döngüsel ekonomi odaklı projelere katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.