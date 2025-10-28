Hitachi Astemo Turkey Otomotiv A.Ş., global merkez ofisin isminin Astemo olarak değiştirilmesinin ardından adını Astemo Bursa Otomotiv A.Ş. olarak değiştirdi. Bu stratejik adım, aynı zamanda Astemo’nun yazılım odaklı araç (SDV) çağında global liderliğini güçlendirme konusundaki kararlığını da yansıtıyor. ‘Advanced Sustainable Technologies for Mobility’ ifadesinin kısaltması olan Astemo ismi, şirketin sürdürülebilir ve yenilikçi mobilite çözümleri sunmaya odaklandığını vurguluyor. “Global liderlik hedeflerimizi hızlandıran stratejik bir dönüşüm” Astemo genel merkezi tarafından isim değişikliği ile ilgili yapılan açıklamada, bu değişikliğin yalnızca bir marka dönüşümü olmadığı; aynı zamanda şirketin inovasyon, sürdürülebilirlik ve global liderlik hedeflerini hızlandıran stratejik bir adım olduğu belirtildi. Ayrıca, geleceğin teknolojilerini şekillendirirken elektrifikasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmaların da hız kazanacağı ifade edildi. Astemo Bursa Genel Müdürü Mesut Sancaklı, isim değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Astemo Bursa olarak, bu önemli değişiklikle birlikte ülkemizdeki faaliyetlerimizi sürdürmeye ve ülkemizin sanayisine ileri teknoloji çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”