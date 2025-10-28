Şirketin dış ticaret faaliyetlerini yürüten Sayger Otomasyon Makine, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından düzenlenen ödül programında üç farklı kategoride ödüle layık görüldü. Sayger, tekstil konfeksiyon makineleri ve aksamları, ambalaj makineleri ve aksamları ile yük kaldıran ve taşıyan makineler ürün gruplarında başarılarını sürdürülebilir kılmış olan ilk 5 büyük ihracatçısı arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, elde edilen başarının yalnızca şirketleri için değil, Türkiye’nin sanayi gücü açısından da gurur verici olduğunu söyledi. Değerlendirmesinde yaklaşık 140 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “İhracatta aldığımız bu ödül, sadece şirketimizin değil, aynı zamanda ülkemizin uluslararası rekabet gücünün de bir yansımasıdır. İnovasyon odaklı üretim anlayışımız ve küresel pazarlarda elde ettiğimiz başarılar, bizler için bir gurur kaynağı olduğu kadar Türkiye’nin dünya ticaretindeki gücünün de somut bir kanıtıdır. Bu ödül, Ar-Ge’ye, teknolojiye ve insana yatırım yapmanın ne kadar doğru bir strateji olduğunu gösteriyor” dedi.

“Ülke ekonomisine katkı sağlamak, en önemli motivasyonumuz”

Sürdürülebilir büyüme vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Osman Güler, “Ekibimizle birlikte, yeni pazarlara açılmak ve uluslararası rekabette daha da güçlü bir şekilde yer almak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu başarı, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve gelecekte çok daha büyük hedeflere yürümek için bize önemli bir motivasyon oldu” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin makine ihracatında öncü markalarından birisi”

Sektöre yön veren üretim altyapısı, entegre çözümleri ve teknolojiye dayalı vizyonuyla Elektroteks, Türkiye’nin makine ihracatındaki öncü markalarından biri olmayı sürdürüyor.

Yatak üretim teknolojilerinde dünya lideri pozisyonunu korurken yakın dönemde faaliyet göstermeye başladığı sünger üretim teknolojilerinde de kısa sürede dünyanın önde gelen firmalarından biri haline geldi ancak YK Başkanı Osman Güler hedeflerinin bu alanda da dünya lideri konumuna yükselmek olduğunun altını çizdi.