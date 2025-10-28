GÖKSEL BAŞARAN – HIDIRCAN KAYA

Sac işleme, lazer kesim, abkant büküm, otomasyon ve mühendislik alanlarında faaliyet gösteren Türk katılımcılar; geliştirdikleri son teknoloji makineleri ve sistemleri Avrupa pazarına tanıtarak, yüksek teknolojiye dayalı üretim vizyonlarını sergiledi. Buna göre Bursa’dan katılan önemli firmalar, Avrupa pazarına açılma fırsatı yakaladı.

Blechexpo 2025 fuarında öne çıkan temalar arasında enerji verimliliği, otomasyon, sürdürülebilir üretim ve Endüstri 4.0 entegrasyonu yer aldı. Türk firmaları, tamamen elektrikli ve servo sistemlerle çalışan abkant preslerden yüksek hassasiyetli lazer kesim makinelerine, hibrit sistemlerden otomasyon uyumlu büküm çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tanıtım yaptı. Katılımcılar, Blechexpo’nun Batı ve Orta Avrupa pazarına doğrudan ulaşma fırsatı sunduğunu belirterek, fuarın yeni iş bağlantıları kurmak, markalaşmayı güçlendirmek ve sektörel trendleri yakından izlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çevreci üretim odaklı makinelerin payında artış var

Fuarın bu yılki en dikkat çekici noktalarından biri, sürdürülebilirlik ve çevreci üretim odaklı makinelerin artan payı oldu. Türk firmaları, enerji tasarrufu sağlayan tasarımları, düşük bakım maliyetleri ve yüksek verimlilik performanslarıyla öne çıktı. Özellikle, tamamen elektrikli sistemler ve patentli hidrolik çözümler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bursalı firmalar açısından fuar, hem mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirme hem de Avrupa pazarında yeni bağlantılar kurma açısından beklentilerin üzerinde bir ilgiyle tamamlandı. Katılımcılar, Bursa’nın makine imalat sanayisinin mühendislik kabiliyeti ve üretim kalitesiyle uluslararası arenada rekabet gücünü artırdığını, fuarın da bu gücün vitrinlerinden biri olduğunu vurguladı.

Ahmet Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü

Çevre dostu çözümlerimizle fuara damga vurduk

Ermaksan olarak, Blechexpo 2025’te yeni nesil sac işleme sistemlerini tanıttık. Stuttgart’ta düzenlenen fuarda lazer kesim ve abkant büküm teknolojilerindeki yenilikler, Ermaksan’ın verimlilik, esneklik ve sürdürülebilirlik vizyonunu öne çıkarmış oldu. Teknolojilerimiz verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve üretim hatlarımızı geleceğe hazırlamak için tasarlanmıştır.

Sac işleme teknolojilerinde küresel liderlerden olan firmamız, 21–24 Ekim 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen 17. Blechexpo Uluslararası Sac İşleme Fuarı’nda en son yeniliklerini sergileme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, Ermaksan’ın endüstriyel üretime yön veren çözümlerini deneyimleyebildi.

Ermaksan, verimlilik, maliyet avantajı ve sürdürülebilirlik odaklı sistemlerini fuarda tanıttı:

FIBERMAK THUNDERBIRD – Hızlı, güvenilir ve ekonomik fiber lazer kesim.

FIBERTUBE ECO – Tüp ve profil kesiminde yüksek hassasiyet, minimum maliyet.

GREEN PRESS FX – Enerji verimli servo-elektrikli abkant pres.

EVO III – Esneklik ve hassasiyet sunan hibrit abkant pres.

POWER-BEND FALCON – Yüksek performans ve sürdürülebilir tasarıma sahip hidrolik abkant pres.

BSCRW – Vidalı milli, %100 elektrikli tasarımıyla enerji tasarrufu, düşük bakım maliyeti ve çevre dostu üretim.

Bu sistemlerle Ermaksan olarak, inovasyon ve sürdürülebilir üretim tasarımının sac işleme sektörünün geleceğini nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Blechexpo 2025 katılımıyla küresel pazardaki gücünü pekiştirmeyi hedefleyen firmamız, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle sanayideki iş birliklerini genişletmeyi sürdürecek.

Orhan Er

Erler Group Yönetim Kurulu Başkanı

Makine sektörü açısından stratejik bir fuar

Fuarda, dört kenarı bükülen panel formundaki parçaların 2,5 metre boya kadar tam otomatik bükümünü gerçekleştirebilen, %100 yerli üretim PBC 2520 Panel Büküm Merkezi ile dört metre genişliğe ve 3 mm kalınlığa kadar olan büyük panellerin yarı otomatik bükümünü sağlayan DUAL MFA 4225 CNC Servo Caka Büküm Makinemizi sergiledik. Her iki ürün de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü ve bu ilgiden oldukça memnun kaldık.

Blechexpo, ağırlıklı olarak Batı ve Orta Avrupa pazarına ve doğrudan son kullanıcılara hitap eden önemli bir organizasyon. Bu fuarda ziyaretçilerimiz makinelerimizi yakından inceleme ve canlı demo bükümlerini izleme fırsatı buluyor. Bu sayede bayilerimize ulaştıklarında ürünleri çok daha bilinçli değerlendiriyor ve güven duyarak satın alma süreçlerini yönetebiliyorlar. Bu açıdan Blechexpo, hem markamız hem de Türk makine sektörü için stratejik öneme sahip bir fuar.

Fuara doğrudan satış beklentisiyle katılmanın günümüz koşullarında gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Bizim için önemli olan; doğru temaslar kurmak, farkımızı ortaya koymak ve potansiyel iş fırsatları yaratmak. Bu bakımdan Blechexpo bizim için oldukça verimli geçti.

Mustafa Yıldırım

Mac Machines Yönetim Kurulu Başkanı

Hedefimiz, yenilikçi çözümler üretmek

Blechexpo 2025’te, MAC Machines olarak CNC Delik Delme Hatları, CNC Abkant Pres Makineleri, Silindir Bükme ve Profil Bükme makinelerimizi sergiledik. Ziyaretçilerimiz, özellikle yüksek hassasiyetli büküm çözümleri, dayanıklı mekanik yapılar ve kullanıcı dostu kontrol sistemlerimiz sayesinde üretim süreçlerini optimize eden teknolojilerimizi yakından inceleme fırsatı buldu. Fuarda öne çıkan makinelerimiz, enerji verimliliği, otomasyon uyumluluğu ve endüstri 4.0 entegrasyonu ile dikkat çekti. Bu sayede, metal işleme sektöründe verimlilik, hız ve kaliteyi bir arada sunan çözümlerimizi uluslararası pazarda tanıtma imkânı bulduk.

Blechexpo, Avrupa’nın en önemli metal işleme fuarlarından biri olarak, firmamız için uluslararası bilinirlik ve yeni iş bağlantıları anlamına geliyor. Bu fuar sayesinde teknolojilerimizi küresel ölçekte tanıtma, yeni distribütörlük anlaşmaları oluşturma ve pazar trendlerini yerinde gözlemleme ve yeni teknolojileri yakından takip etme fırsatı buluyoruz. Sektör açısından da bu tür organizasyonlar, Türk makine imalatının kalitesini uluslararası düzeyde vurgulamak açısından büyük önem taşıyor.

Fuar beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Fuarı yoğun ziyaretçi ve ilgiyle tamamladık. Ayrıca birçok potansiyel iş birliği görüşmesi gerçekleştirdik. Hem mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirdik hem de yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladık. Avrupa pazarındaki ilginin artması, bizim için gelecek stratejilerimizi destekleyen önemli bir gösterge oldu.

Öncelikle standımızı ziyaret eden tüm iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve sektördeki dostlarımıza teşekkür ederiz. MAC Machines olarak hedefimiz, teknolojiyi kullanıcıyla buluşturan yenilikçi çözümler üretmek ve Türk makine sektörünü dünya sahnesinde daha güçlü temsil etmek. Fuarlar, yalnızca ürünlerimizi tanıtmak değil, aynı zamanda vizyonumuzu paylaşmak açısından da büyük bir motivasyon kaynağı.

Akif BAYKALDI

Baykal Makine Satış ve Pazarlama Direktörü

Sürdürülebilir üretimin gücünü sergiledik

Sac metal işleme sektörünün en prestijli fuarlarından biri olan Blechexpo 2025, 21–24 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Stuttgart kentinde 17’nci kez kapılarını açtı. Messe Stuttgart’ta düzenlenen organizasyonda BAYKAL olarak, yenilikçi teknolojileri ve çevreci üretim vizyonuyla fuarın en dikkat çeken katılımcılarından biri olduk.

BAYKAL olarak, 2020 yılında Almanya’da kurduğumuz BAYKAL GmbH aracılığıyla Avrupa’daki büyümesini hız kesmeden sürdürüyoruz. Şirket olarak, özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde hem pazar payını hem de marka bilinirliğini istikrarlı biçimde artırıyoruz. Bu stratejik yapılanma, firmanın Avrupa sanayisinde kalıcı bir yer edinmesinde önemli rol oynuyor.

Bu yılki Blechexpo’da “BAYKAL ile Sürdürülebilir Üretim” sloganıyla yer aldık. 500 metrekareyi aşkın stand alanında, 5’i yeni olmak üzere toplam 11 makine sergiledik. Tanıtılan yenilikler arasında 4 adet O-Frame abkant pres ve 1 adet yeni nesil fiber lazer kesim makinesi öne çıktı. Tamamen kapalı gövdeye sahip O-Frame abkant presler, yekpare yapı tasarımıyla yüksek yük altında minimum sehim sağlıyor. BAYKAL’a özgü patentli hidrolik sistem sayesinde, büküm esnekliği, tekrarlanabilirlik ve genel proses dayanıklılığı artırılırken; kullanıcılar daha doğru ve yüksek performanslı sonuçlara ulaşıyor. Bu seride yer alan APHS Pro Hybrid, APHS Pro Mild Hybrid, APHS Pro Hidrolik ve APEX Hidrolik O-Frame modelleri, endüstriyel üretimde sürdürülebilirliği ön plana çıkaran mühendislik çözümleriyle fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

BAYKAL olarak fuarda tanıttığımız BLX Fiber Lazer Kesim Makinesi, kompakt tasarımı, yüksek hassasiyeti ve üretim verimliliğiyle dikkat çekti. Alan tasarrufu sağlayan yapısı, sınırlı üretim alanlarında bile kolay yerleşim imkânı sunarken, sağlam gövde tasarımı uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Farklı güç seçenekleriyle çeşitli metal türlerinde üstün kesim kalitesi elde edilebiliyor. Bu özellikleriyle BLX serisi, kullanıcılara yalnızca yüksek performans değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve düşük işletme maliyeti avantajı da sunuyor.

Blechexpo 2025’te odak noktası otomasyon, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği oldu. Fuar, verimli üretim ve düşük karbon emisyonu hedefiyle geliştirilen teknolojileri bir araya getirdi. Katılımcılar, Endüstri 4.0 çözümleriyle hız, doğruluk ve kaynak tasarrufunun üretime katkısını deneyimledi. Fuar boyunca, yüksek teknolojinin çevreci üretimi mümkün kıldığı vurgulandı. Biz firma olarak yeni nesil makineleri, enerji tasarrufu ve verimlilik performansıyla öne çıktık. Blechexpo 2025, otomasyonun her ölçekte üretimde uygulanabileceğini göstererek sektöre yön verdi

Hasan Torun

Teslamak Genel Müdürü

Beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık

Tabiri caizse dünyanın sac işleme makinalarının en prestijli fuarlarından biri olan Blechexpo fuarında son teknoloji Servo TSB S-2060 modeli olan %100 elektrikli CNC abkan makinamızı sergiledik. Bu makinamız 3D çizim programı olan 6 eksen ve CNC bombeleme özelliğine sahiptir. Çok hızlı, %70’e kadar enerji tasarrufu sağlayan, hassas pozisyonlama özellikli, bakım ihtiyacı minimize edilmiş ve hiç hidrolik yağ kullanılmayan özelliklere sahiptir. Hidrolik olarak da en popüler olan TSB 1300x40T abkantımızı sergiledik.

Fuarlar her zaman geliştirmiş olduğumuz ürünlerimizi dünya pazarına sunma, yeni bağlantılar kurma ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için en uygun buluşma yerleridir.

Son birkaç yılda herkesin çok yoğun hissettiği ekonomik daralma ve problemin olduğu bir zamanda fuar için beklentilerimiz fazla yoktu. Ama fuardaki müşteri portföyü dikkate alındığında beklentimizin üzerinde bir yoğunluk ile karşılaştık.

Fatih Sezgin

Lasersonic Yönetim Kurulu Başkanı

Yenilikçi çözümler sunmayı sürdüreceğiz

Bu yıl fuarda üç ana ürün grubumuzu sergiledik: lazer kesim makinemiz, lazer kaynak sistemlerimiz ve cobot entegre lazer kaynak çözümlerimiz.

Yüksek hızlı lazer kesim makinemiz; hassasiyet, enerji verimliliği ve düşük bakım maliyetiyle öne çıkıyor.

Cobot entegre kaynak sistemimiz ise otomasyonun gücünü lazer teknolojisiyle birleştirerek, tekrarlanabilir kalite ve yüksek hız sunuyor.

Ayrıca kompakt ve ergonomik yapıya sahip lazer kaynak makinelerimiz, hem taşınabilirlik hem de kullanım kolaylığı açısından büyük ilgi gördü.

Blechexpo, hem markamızı uluslararası pazarda tanıtmak hem de sektör profesyonelleriyle birebir temas kurmak açısından büyük bir fırsat sağlıyor.

Yeni iş birlikleri, distribütör bağlantıları ve teknoloji paylaşımı anlamında bizim için oldukça verimli bir platform.

Ayrıca sektörün nereye evrildiğini yerinde gözlemleme ve kendi Ar-Ge çalışmalarımıza yön verme imkânı da buluyoruz.

Ziyaretçi sayısından ve gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz. Özellikle lazer kesim ve cobot entegre kaynak makinelerimize yoğun bir talep oldu. Birçok ülkeden ziyaretçiler standımıza geldi, somut satış bağlantıları kurduk ve fuar sonrası için de oldukça fazla talep aldık.

Bu ilgi, doğru teknolojilere yatırım yaptığımızın ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduğumuzun bir göstergesi. Blechexpo 2025 bizim için çok verimli geçti. Standımıza gösterilen ilgiden dolayı tüm ziyaretçilere ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.

Lazer teknolojilerinde yenilikçi, verimli ve kullanıcı dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Fuarda başlattığımız yeni bağlantıların, önümüzdeki dönemde güçlü iş birliklerine dönüşeceğine inanıyoruz. Ziyaretçi sayısından ve ürünlerimize olan ilgiden oldukça memnunuz. Özellikle lazer kesim makinemiz ve cobot entegre lazer kaynak sistemimiz büyük ilgi gördü. Fuar süresince hem satış hem de fuar sonrası döneme taşınacak çok sayıda talep aldık. Bu yıl standımızda yüksek hassasiyetli lazer kesim makinemizi, taşınabilir lazer kaynak sistemimizi ve cobot ile entegre çalışan kaynak çözümlerimizi sergiledik. Tüm ürünlerimiz, üretim süreçlerinde verimlilik, hız ve kaliteyi bir araya getiriyor. Blechexpo, markamızı uluslararası pazarda tanıtmak, yeni iş bağlantıları kurmak ve sektördeki yenilikleri yerinde görmek açısından büyük değer sağladı. Bursa’nın güçlü sanayi altyapısı ve mühendislik kabiliyetiyle, global pazarda Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Standımıza gösterilen yoğun ilgi için tüm ziyaretçilere ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Lasersonic olarak lazer teknolojilerinde yenilikçi, verimli ve kullanıcı dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Kaan Mert Yeşerdir

Rentoya Kurucu Ortağı

Firmamızı geliştirmemiz için bir şans olarak görüyoruz

Blechexpo fuarına 2 makinamız ile katıldık. Apexfold isimli serimizin en güçlü ve en kapasiteli makinası Apexfold+Rotary 3240 ve Regfold serimizin güçlü ve kapasiteli versiyonu olan Regfold+ 3215 tüm ziyaretçilerimizin ilgisini çekti. Döner çenesi sayesinde 2 farklı kalıp takılabilen ve birçok farklı parçaya farklı büküm yapmanızı sağlayan, 4 eksende ayrı motorları bulunan, tam boyda 4mm’ye kadar büküm kapasitesi olan Apexfold+Rotary ilgi odağı oldu. Daha ince fakat önemli görevi olan parçalar için tasarlanan Regfold+ makinamız ise sabit çeneye sahip olup, 2 mm’ye kadar olan parçaların bükümünü kolay, sessiz ve keskin biçimde yapmayı sağlar. Aynı zamanda baba şirketimiz Ren-Ka makinanın endüstriyel bıçakları da standımızda sergilendi.

Türk katılımcılar arasında en yeni firmalardan biri olmamız bizim için böyle fuarlar da avantaj. Genellikle yurt dışı pazarını hedefleyen bir firma olduğumuz için Avrupa’nın en önemli fuarlarından biri olan Blechexpo bizler için hem müthiş bir tanıtım fırsatı, aynı zamanda da bu seviyede rekabet edebilecek ürünler ürettiğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bir etkinlik oluyor bizim için. Sektörün önde gelen firmaları ile aynı holde bulunmak, yenilikleri ve gelişen teknolojiyi takip ederek kendimizi geliştirmek için harika bir şans.

Dünyadaki tüm fuarların eski ziyaretçi sayılarından uzak olduğu ve gün geçtikçe güç kaybettiği bir gerçek. Fakat az önce de bahsettiğim gibi sektördeki ismini ve kalitesini ortaya koymak isteyen bizim gibi genç firmalar için hala bir şans. Fuar beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı diyebiliriz. Bayilerimizin desteği, bizi ilk defa tanıyan firmaların ve insanların övgüleri, getirdiğimiz makinaları satabilmiş olup gelecek için de bir çok anlaşma yapmış olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Network ağımızı genişletip hiç kontak kurmadığımız ülkelere de Rentoya ismini öğretmek gurur kaynağı oldu hepimiz için.

Rentoya olarak katılımcı olan tüm şirketlerimize sonsuz başarılar, iş rastlığı ve bolca satış diliyoruz. Bunca büyük şirket arasında olmaktan gurur duyuyoruz ve gelecek yıllarda da her zaman olduğu gibi Bursa sanayisi olarak Türk firmalarının gücünü, kalitesini ve yeteneğini ortaya koyacağımıza gönülden inanıyoruz. Türk önde Türk ileri!

Murathan Toktaş

Tkare Mühendislik Genel Müdürü

Blechexpo fuarı beklentileri karşıladı

Blechexpo fuarında Tkare Mühendislik olarak Sac Metal kalıp Mühendisliği alanında Fizibilite / Simülasyon, 3D Proses - Metot / Kalıp Tasarımı / Kalıp Tasarım Kinematik Analizleri, / Transfer Sistem Analizleri ve 4 farklı yazılımın Türkiye distribitörlük hizmetlerimizi sergiledik.

Sektöründe, Blechexpo Fuarı’na katılan tek Tasarım ve Mühendislik şirketiyiz. Bu fuar, sektör ana sanayilerini ve tedarikçilerini bir araya getiriyor. Yeni hizmet ve teknolojileri sunma fırsatı veriyor.

Global bir kriz ortamına göre katılım ve ziyaretçi açısından değerlendirdiğimizde bekleneni karşılayan bir fuar oldu diyebiliriz. Bazı potansiyel müşterilerimiz ile direkt olarak iletişim kurma fırsatları yakaladık. Bu da bizi memnun ettiğini söyleyebiliriz.