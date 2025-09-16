Orhangazi’de çalışmalarını sürdüren sporcular, önce Türkiye elemelerinde üstün performans sergileyerek Milli Takım kadrosuna seçildi. Ardından, Almanya’da gerçekleşen dünya şampiyonasında Asude Sümeyye Konan dünya ikinciliğini, Cansu Birgül ise dünya üçüncülüğünü elde ederek ülkemize büyük gurur yaşattı. Genç sporcuların bu anlamlı başarısında, spora ve gençliğe verdiği destekle ön plana çıkan AKA Otomotiv de önemli bir rol oynadı. Şirket, sponsoru olduğu sporcuların dünya sahnesinde başarıyla yer almasının sevincini kamuoyuyla paylaştı. AKA Otomotiv tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemizde faaliyet gösteren model planör sporcularımızın dünya çapında böylesine büyük bir başarıya imza atmasından gurur duyuyoruz. Bu anlamlı başarıya katkı sağlamaktan, genç yeteneklerimizin yanında yer almaktan ve dünya çapında elde edilen bu şampiyonluk gururuna ortak olmaktan onur duyuyoruz.” Almanya’da dalgalanan Türk bayrağı ve milli formayla gelen dereceler, yalnızca sporda değil, gençlik ve teknoloji odaklı branşlarda da Türkiye’nin küresel çapta söz sahibi olmaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.