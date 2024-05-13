Daha önceki bir yazımda marka tescili iptal davalarının kaldırıldığında karar mercinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na verildiğinden bahsetmiştim. 10 Ocak itibariyle yürürlüğe giren bu uygulama ile ilgili detaylar açıklanmadığından, harç bedelleri belirlenmediğinden konu ile ilgili hiç kimse bir işleme de başlayamamıştı. Nisan sonu itibariyle harç bedelleri ve başvuru formları oluşturuldu. Çok önemli bir konu olduğunu düşündüğüm için detaylarını tekrar paylaşmak istedim.

Marka tescili yapılırken genellikle bir sınıfın tüm içeriklerinde başvuru yapılır. Yani hamur yoğurma makinesi üretimi yapan bir firma, makinelerin olduğu 7. Sınıfta başvuru yaparken, genelde 7. Sınıfın tamamında başvuruda bulunur ve tüm makinelerde marka tescili yapmış olur. Bu da yine aynı sınıf içinde olan mesela asansör üretimi yapan bir firmanın aynı markayı almasını engeller. Bu hizmet sınıflarında daha da ayrışır. Mesela güzellik salonu ile veterinerlik aynı sınıf içerisindedir. Aynı markayı kullansalar bile karıştırılmayacak bu iki sektörden bir kişi 44. Sınıfın tamamında marka tescili yaptığında, diğerinin tescilini engeller.

Yeni uygulama ile markasını kullanmayan kişinin o alanlarda tescilini iptal ettirmek için artık dava açma yolu kapandı, kuruma başvuru yapılarak daha kolay bir şekilde iptali sağlanabilecek.

Bu konu kimlerin işine yarar?

- Uzun zamandır kullanmadığı halde başkasında tescilli olan markasını almak isteyen firma sahipleri,

- İlgili alanda kullanmadığı halde taklit davası açan kişilerin marka tescillerini düşürmek isteyen davalılar,

Türk Patent ve Marka Kurumu’na aşağıdaki gerekçelerle İptal başvurusunda bulunulabilir;

- Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmaması / kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmesi. (26/1(a))

- Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescili olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi. (26/1(b))

- Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması. (26/1(c))

- Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesine aykırı kullanım. (26/1(ç))

Uygulamaya başlandı. Kuruma yukarıdaki gerekçelerle ve itiraz yazısı yazarak başvuru yapılabilecek. Kurum karşı taraftan kullanımına ilişkin belgeler talep edecek. Bu kullanım belgeleri ciddi kullanımı gösterir belgeler olmadığı sürece marka tescili ilgili alanlarda iptal edilecek. Her iki tarafın da verilen karara itiraz yolu açık. Süreç tam nasıl ilerler, ne kadar sürer bunu şu anda kestiremiyoruz. Kurumu çok meşgul edecek bir sürecin başladığını düşünüyorum. Tahminlerinden daha çok başvuru olacaktır. Yaşayıp hep beraber göreceğiz.

Kendi markanızı da tescilli olduğunuz her alanda kullanmıyorsanız, aynı riski sizin de taşıdığınızı unutmayın!

İyi haftalar dilerim.