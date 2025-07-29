Kayapa OSB yönetimi, Nilüfer ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu’na bir ek sınıf kazandırdı ve okula çocuk oyun parkı yaptı. Bu anlamlı katkı dolayısıyla Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin tarafından, Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Zübeyde Hanım Anaokulu’nda gerçekleşen ziyaret sırasında konuşan Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, sanayi bölgelerinin sosyal sorumluluk anlamında örnek davranışlar sergilemesinin önemine değinerek, “Sanayi bölgelerimizin sadece üretime değil, eğitime de katkı sağlaması çok kıymetli. Kayapa OSB’nin bu duyarlılığı, gelecek nesillerin daha donanımlı yetişmesine katkı sunacaktır” dedi.

Eğitimin her aşamasına destek vermeye hazır olduklarını belirten Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ise, “Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve modern ortamlarda eğitim görmesi en büyük önceliğimiz. Sanayici olarak sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmaya da katkı sunmak görevimizdir” şeklinde konuştu.