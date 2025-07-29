Türkiye'nin öncü kuruluşlarından Ermaksan, çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik stratejik teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Geliştirdiği THUNDERBOLT 40/70 T çift namlulu milli deniz topu, Konya Karapınar Atış Sahası’nda gerçekleştirilen ilk mühimmat testlerini başarıyla geçti. Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen bu proje, %100 yerli üretim anlayışıyla hayata geçirildi.

Yüzde 100 yerlilik

Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan bu sistem, ithal silah sistemlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırarak önemli bir dışa bağımlılık kalemini sona erdiriyor. Yedek parça dahil olmak üzere tamamen yerli imkanlarla üretilebilen bu top, daha düşük maliyetlerle sürdürülebilir savunma çözümleri sunuyor.

Dakikada 600 atış kapasitesi

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, başarılı test atışlarına dair şu açıklamada bulundu: “THUNDERBOLT 40/70 T deniz topumuzun ilk atış testlerini başarıyla tamamladık. Bu gelişme, sistemin deniz görevlerinde etkin şekilde kullanılabileceğini kanıtladı. Çift namlulu tasarımıyla dakikada toplam 600 atış kapasitesine sahip olan topumuz, her namludan ayrı ayrı 300 atış yapabiliyor. Ayrıca, 12.500 metre azami menzil ve 360 derece dönüş kabiliyeti ile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.”

Yeni proje hedefleri

Ermaksan, geliştirme çalışmalarını daha küçük deniz platformlarında kullanılabilecek tek namlulu, hafif ve kolay entegre edilebilir bir model üzerinde sürdürüyor. Bu modelin yanı sıra, kara araçlarına (tekerlekli veya paletli) entegre edilebilecek varyasyonların da gündemde olduğu belirtildi. Özkayan, sistemin ayrıca dost ve müttefik ülkelere ihracın da hedefleri arasında olduğunu vurguladı.