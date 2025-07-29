Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, sürdürülebilir enerjiye odaklanma stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı. Bu süreçte ilk olarak, Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki hisselerini geçtiğimiz yıl devreden Zorlu Enerji, ardından Mart 2025’te başlattığı Dorad Energy Ltd.’deki %25 oranındaki paylarının satış sürecini de tamamladı. Böylece Zorlu Enerji, İsrail’deki tüm enerji yatırımlarından çıkış sürecini sonuçlandırmış oldu.

Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, şirketin aldığı bu önemli kararla ilgi şunları söyledi: “İsrail’de bulunan enerji yatırımlarımızdan tamamen çıkmış bulunuyoruz. Bu adımımız aynı zamanda fosil yakıt temelli yatırımlarımızı sonlandırma yönündeki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla, sektördeki dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz. Tüm kaynaklarımızı ve enerjimizi, yenilenebilir enerji alanındaki büyümeye, Ar-Ge çalışmalarına ve geleceğin enerji teknolojilerine odaklamaya devam edeceğiz. Zorlu Enerji olarak; elektrik üretimi, satışı, ticareti ve dağıtımı, güneş paneli ticareti, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu ve işletmesini de kapsayan entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak, çevre dostu çözümler üretmek ve kaynak çeşitliliğimizi artırmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’deki elektrik üretimimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor, entegre yapımız içerisinde yalnızca yenilenebilir enerji ve çözümlere yatırım yapıyoruz.”