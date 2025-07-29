Türkiye'nin en güvenilir ve en kaliteli galvanizli çelik üreticisi Borçelik, geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirmeye yönelik hayata geçirdiği “Meslek Lisesi Varsa Gelecek Var” projesi kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeyi ve mezunların istihdamına katkı sunmayı hedefliyor.

İş birliğiyle, Bursa’daki meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler için iki yıl boyunca staj, koçluk programları, öğrenci gelişim modülleri ve öğretmen eğitimleri gibi kapsamlı uygulamalar hayata geçirilecek. Proje, özellikle kız öğrencilerin meslek liselerine ve sanayiye kazandırılmasına öncelik vererek fark yaratmayı da amaçlıyor.

Yeni protokol ile:

Öğrencilere Borçelik Teknik Akademi bünyesinde teknik ve kişisel gelişim eğitimleri sağlanacak. Mesleki gelişimi destekleyen atölye ve laboratuvarlar kurulacak veya güçlendirilecek. Öğretmenler için iş başı eğitim ve hizmet içi gelişim programları düzenlenecek. Seçilen öğrenciler staj ve beceri eğitimleriyle iş dünyasına hazırlanacak ve istihdamda önceliklendirilecek. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine, kariyer günleri ve teknik gezilere katılımı desteklenerek; mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerine bütüncül katkı sağlanacak.

Borçelik Teknik Akademi’nin yürütücülüğünü üstlendiği proje, kapsayıcı ve nitelikli eğitim hedefine katkı sunarken, sanayi ve eğitim dünyası arasında örnek bir iş birliği modeli oluşturuyor.