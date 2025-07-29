Befaş Mekatronik, kurumsal sosyal sorumluluk alanında örnek bir projeye daha imza attı. Şirketin kurucusu Bekir Çelik’in kaleme aldığı ‘Közdeki Külü Üfle’ ve bu kitabın devamı niteliğinde oğlu Ertuğrul Çelik’in ‘Köz ve Kül’ isimli kitapların satışından elde edilen gelirle 2 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu anlamlı çalışma, aynı zamanda yıllar önce kurucunun babası tarafından başlatılan kitap geliriyle ağaçlandırma yapma geleneğinin de devamı niteliğinde.

Befaş yetkilileri, "Sadece endüstriyel çözümler üretmekle kalmıyor, doğaya, insana ve geleceğe yatırım yapmaya da devam ediyoruz" açıklamasını yaparak projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Projenin önemine dikkat çeken şirket temsilcileri, "Bu çalışma, bilgi ve deneyim aktarımının ötesinde, nesiller arasında köprü kuran ve çevre bilincini pekiştiren bir miras oldu" ifadelerini kullandı.

Befaş'ın bu girişimi, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ne kadar anlamlı sonuçlar doğurabileceğini gösterirken, diğer şirketlere de örnek teşkil ediyor. Şirket, gelecek dönemlerde de benzer projelerle doğaya katkı sağlamaya devam edeceğini duyurdu.