Bilim kadınlarının ilham aldığı dünyaya yön veren ve hayatını bilime adayan kadın, ilklerin kadını. Hepimizin rol modeli Marie Curie’nin 7 Kasım doğum günüydü. Hepimizin bu muhteşem kadınları bilmesi, onları anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Marie Curie’yi sizinle paylaşmak istiyorum.

Doğum adıyla Maria Skłodowska, Polonyalı bir fizikçi ve kimyagerdir. 7 Kasım 1867’de Varşova, Polonya’da doğmuş ve bilim dünyasında çığır açan çalışmalarıyla tanınmıştır. Marie Curie, radyasyon olgusunu keşfetmiş ve bu alanda yaptığı araştırmalarla iki kez Nobel Ödülü kazanarak tarihte bu başarıya ulaşan ilk kişi ve daha da önemlisi ilk kadın olmuştur.

İlk Nobel Ödülü’nü 1903 yılında fizik alanında, eşi Pierre Curie ve Henri Becquerel ile birlikte radyasyon üzerine yaptıkları çalışmalar için almış, 1911 yılında ise kimya alanında Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu kez radyoaktif elementler olan polonyum ve radyumun keşfi ve özelliklerinin tanımlanması üzerine yaptığı çalışmalarla ödüllendirilmiştir.

Marie Curie, aynı zamanda Paris Üniversitesi’nde (Sorbonne) profesör olarak görev yaparak Fransa’da profesör olan ilk kadın olmuştur. Çalışmaları, özellikle tıp ve nükleer enerji alanlarında büyük etkiler yaratmıştır. Radyasyonla ilgili çalışmaları nedeniyle yaşamı boyunca yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalmış ve bu durum, 1934 yılında aplastik anemiden hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Bize ise büyük bir miras bıraktı. Dünyanın bugüne gelmesini sağlayan muhteşem kadınlardan sadece biriydi Marie Curie. Biz onlardan bayrağı alarak dünyanın daha iyi bir yer daha yaşanır bir dünya olması için çalışmaya üretmeye, icat etmeye devam edeceğiz. İyi ki doğdun Bilimin Öncüsü Marie Curie.

Bilim kadınlarının ilham aldığı dünyaya yön veren ve hayatını bilime adayan kadın, ilklerin kadını. Hepimizin rol modeli Marie Curie’nin 7 Kasım doğum günüydü. Hepimizin bu muhteşem kadınları bilmesi, onları anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Marie Curie’yi sizinle paylaşmak istiyorum.

Doğum adıyla Maria Skłodowska, Polonyalı bir fizikçi ve kimyagerdir. 7 Kasım 1867’de Varşova, Polonya’da doğmuş ve bilim dünyasında çığır açan çalışmalarıyla tanınmıştır. Marie Curie, radyasyon olgusunu keşfetmiş ve bu alanda yaptığı araştırmalarla iki kez Nobel Ödülü kazanarak tarihte bu başarıya ulaşan ilk kişi ve daha da önemlisi ilk kadın olmuştur.

İlk Nobel Ödülü’nü 1903 yılında fizik alanında, eşi Pierre Curie ve Henri Becquerel ile birlikte radyasyon üzerine yaptıkları çalışmalar için almış, 1911 yılında ise kimya alanında Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu kez radyoaktif elementler olan polonyum ve radyumun keşfi ve özelliklerinin tanımlanması üzerine yaptığı çalışmalarla ödüllendirilmiştir.

Marie Curie, aynı zamanda Paris Üniversitesi’nde (Sorbonne) profesör olarak görev yaparak Fransa’da profesör olan ilk kadın olmuştur. Çalışmaları, özellikle tıp ve nükleer enerji alanlarında büyük etkiler yaratmıştır. Radyasyonla ilgili çalışmaları nedeniyle yaşamı boyunca yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalmış ve bu durum, 1934 yılında aplastik anemiden hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Bize ise büyük bir miras bıraktı. Dünyanın bugüne gelmesini sağlayan muhteşem kadınlardan sadece biriydi Marie Curie. Biz onlardan bayrağı alarak dünyanın daha iyi bir yer daha yaşanır bir dünya olması için çalışmaya üretmeye, icat etmeye devam edeceğiz. İyi ki doğdun Bilimin Öncüsü Marie Curie.