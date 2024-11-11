Ekonomik hayatın bozulması farklı iş kolu ve sektörlerde çalışanları her geçen gün daha da zora sokuyor.

Bu nedenler meslek örgütleri kendi mensuplarının haklarını savunmak için her yola başvuruyor. Geçen hafta üyelerinin haklarını savunmak isteyen Hekim-Sen adlı doktor sendikası bir kabin memuruna ait olduğunu ileri sürdükleri resmi maaş bordrosunu yayınlayarak doktorların bu kadar maaş almadıklarını açıkladı. Buna haklı olarak tepki gösteren Türkiye Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) açıklamasında şöyle dedi;

“Hekim-Sen’in kendilerine yapıldığını düşündükleri haksızlığı başka bir iş kolunu hedef göstererek savunmaya çalışmasını esefle kınıyoruz. Gösterilen tepkilerin ardından paylaşımın silinmesi ve mecburiyetten yaptıkları özür paylaşımı her ne kadar iyi niyetli görünse de kamuoyu nezdinde inandırıcı olmamaktadır. Yapmış oldukları paylaşımın içeriği ve dili göz önünde bulundurulduğunda meslekler arası sürtüşmeye dönüştürme çabası içerisinde olduğu görülebilmektedir. Temsil ettikleri ülkemizin ve dünyanın en saygın meslek grubunun vizyonsuz ve beceriden yoksun sendika yöneticileri tarafından hak arama çabalarının dünyanın en gözde meslek grubu olan kabin memurluğunu hedef alarak reklam çabası içerisinde oldukları gün gibi ortadadır. 1965 yılından beri her zaman Kabin Memurlarının yanında olduğumuzu ve hukuki birimimizin harekete geçtiğini belirtiriz.”

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, her meslek önemli, erbabı değerlidir.

Mensupları olan doktorluk gibi çok önemli mesleği savunurken, en az doktorlar kadar önemli bir meslek olan kabin memurluğu mesleğinin değerli mensuplarını hedef alan talihsiz bir açıklama yapan sendika yönetiminin havacılık hakkındaki bilgilerinin uçak yolcusu olmaktan öteye gidemediğini üzülerek belirtmek zorundayım. Öyle sanıldığı gibi her isteyenin kabinde görev alamayacağını ve bu mesleği yapmak isteyenlerin en başta yabancı dil ve birçok niteliklere sahip olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Bugün Türk Sivil Havacılığı dünya çapında başarılara imza atabilmişse, bunda diğer çalışanlar kadar kabin memuru arkadaşlarımızın da emeği vardır.

Şirketlerimiz dünyanın dört bir yanına ulaşıp, milyonlarca yolcu taşıyarak, ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkıda bulunuyorsa bunda kabin emekçilerinin de payı çok büyüktür.

Kabin memurlarını yalnız iki bardak çay servisi yapan sıradan elemanlar gibi görenlerin, zaman zaman onlara karşı sert ve kırıcı davrananların, hor görenlerin, acil durumlarda onların da canını kurtaranların kabin memurları olduğu gerçeğimi unutmamalıdırlar.

Gece gündüz demeden, saat kavramı olmadan uçuşa yetişebilmek için duraklarda servis bekleyen kabinin cefakarları tüm zorluk ve sıkıntıya rağmen yolcunun karşısına hep güler yüz, güzel sözle çıkmayı ihmal etmez.

Sizin tabii olduğunuz hayat şartlarına onlar da tabiidir. Pırıl pırıl kıyafetlerine gülen yüzlerine bakarak onların hiçbir derdi yoktur diye düşünmeyin. Onların öyle söylendiği gibi yüksek maaş alıp dünyayı gezdiklerini de sanmayınız.

Saatler süren ve onlarca yolcunun her isteğinin anında yerine getirildiği, uçuş emniyetinden taviz verilmeyen uçuşlar hiç de sanıldığı gibi keyifli iş değildir.

Annesini, babasını, eşini ve çocuğunu günlerce görmedikleri de bir gerçek. Uçuştan gelip dinlenmek zorunda oldukları için hemen uyuyan kabin çalışanlarının aldığı para helaldir. Bu zorluklarını bile bile yine de bu güzel mesleğin mensubu olabilmek için can atan herkese saygımız sevgimiz çok.

Halen bu mesleği yapmakta olan kıdemli ve yeni kabin memurlarının daha iyi koşullarda çalışmak hakları.

Sadece Türk Hava Yolları’nda sayıları 15 bini alan, diğer şirketlerle birlikte 25 binden fazla gencin ekmek kapısı olan kabin memurluğu, özellikle genç kızlarımızın olabilmek için can attığı gözde ve favori mesleklerden biridir.

Bütün genç kızların hayalini süsleyen gelinlik gibi, kabin memuru olarak o güzel üniformayı giymek de başka ve vazgeçilmez hayallerden biridir.

İyi ve emniyetli uçuşlar Türkiyem.