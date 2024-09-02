İNOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, firmanın 44. yılına ulaşmasını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Kuruluşumuzdan bu yana yenilikçiliği ve kaliteyi odak noktası yaparak, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de sektörde adımızı duyurduk. 44 yıl önce atölyemizde başlayan bu serüven, bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapan, modern üretim tesislerine sahip bir markaya dönüştü.”

Sektöre yön veren adımlar

Varlık, İNOKSAN’ın sektördeki başarısının ardındaki temel unsurlara değinerek, “Müşteri odaklı yaklaşımımız, ileri teknoloji kullanımı ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar, bizi bugünlere taşıyan en önemli unsurlar oldu. Ayrıca, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın katkıları olmadan bu başarıyı elde edemezdik” dedi.

İNOKSAN’ın gelecekteki hedeflerine de değinen Vehbi Varlık, “44 yıllık tecrübemizi, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilirlik stratejileri ile birleştirerek, sektörümüzdeki önder konumumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Özellikle çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek ürünler geliştirmeye odaklanarak, global arenada daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.