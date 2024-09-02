Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA EXPO, 25-28 Eylül 2024 tarihleri arasında üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. BİFAŞ Fuarcılık tarafından organize edilen ve İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara katılacak yerli ve yabancı 90 firmadan 15’i Bursalı.

IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 300'ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde üçüncü kez İstanbul Fuar Merkezi'nde hedef alıcı ülkelerden ağırlanacak binlerce ziyaretçisiyle sektör profesyonellerine kapılarını açacak.

Yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünleri, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık, yatak üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makinaları, yorgan makinaları, yay dizgi makinaları, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknolojileri tek çatı altında buluşturan IBIA EXPO, geniş bir ziyaretçi ağından binlerce ziyaretçi ile organize edilecek.

17 ülkeden 23 bin alıcı

IBIA Expo, 17 ülkeden 23 bine yakın yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamanın yanı sıra, özel alıcıları ve önde gelen üretici markalarına B2B toplantıları ile iş ağı oluşturarak eşsiz bir buluşma platformu sunuyor. Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA EXPO, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanların profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği mükemmel bir ihracat platformu özelliği taşıyor.

Yerli ve yabancı 90 firmanın stant açarak son teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuara, Bursalı firmalar da ilgi gösteriyor. IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na bu yıl 15 Bursalı firma iştirak edecek.

Yatak sektörünün tedarik ülkesi olduk

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Birçok yerde ifade etiğim gibi, biz yatak sektörünün tedarik ibresini Türkiye’ye yönelttik” dedi. Güler, fuara ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

“Kısa sürede biz Türkiye olarak sektördeki en üst sıralara yerleşmiş bulunuyoruz. Bunun en büyük etkenleri yenilikçiliğimize ve aramızdaki sinerji ruhuna borçluyuz. Birçok yerde ifade etiğim gibi, biz yatak sektörünün tedarik ibresini Türkiye’ye yönelttik. Bundan sonra başka bir alternatif yok diyebilecek kadar iddialı konuşabilirim. Ürün çeşitliliği, kalite, doğru hizmet, yüksek teknoloji, esnek fiyat politikası gibi birçok neden sayabilirim. Bunun yanında ülkemizin coğrafi konum ile birlikte vize ve seyahat kolaylıklarını da eklersek, daha avantajlı bir alternatif yok. Bu arada tüm dünyadaki sektörel dernek ve konfederasyonlarla çok sıkı bir çalışmalar yürütüyoruz. Karşılıklı bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Tüm sektörel fuar organizasyonlarıyla da üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve karşılıklı rekabet değil, yardımlaşma içerisinde çalışıyoruz. Ben şahıs olarak, rakiplerle olan yarışımı zıtlaşarak değil kucaklaşarak ve tatlı bir rekabet içinde sürdürüyorum. Bu bana güç veriyor. Aynısını IBIA Yönetim Kurulu Başkanı olarak da uyguluyor ve tüm dünyadaki sektör kurumları ile tatlı bir rekabetle çalışıyor ve koşuyoruz.”