Mobilya yan sanayisine yönelik olarak Avrasya coğrafyasında her yıl düzenlenen en kapsamlı ve en büyük ticaret platformu olan İntermob Fuarı, 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında, İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 26. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuara Bursa’dan 37 firma iştirak ediyor.

Mobilya aksesuarlarından orman ürünlerine, mobilya kimyasallarından döşemelik malzemelere geniş bir kapsamda en ideal çözümlerin bir arada sergilendiği İntermob, birçok farklı bölge ekonomisine iki kıtanın buluşma noktası İstanbul’da eşsiz bir iş platformu sunuyor. Fuarda hem katılımcılar hem de ziyaretçiler, Türkiye’nin yanı sıra, Orta Doğu, Batı Avrupa, Balkanlar, Rusya, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’dan alanlarındaki lider firmalar ile tanışma ve iş yapma olanağına erişebilecekler.

Bursa’dan 37 firma katılıyor

Mobilya yan sanayisini bir araya getirecek olan İntermob Fuarı’na Bursa’dan 37 firma katılıyor. Bursalı firmalar, stantlarda son teknoloji ürünlerini gözler önüne serecek ve yapacakları görüşmelerle yeni iş birliklerine kapı aralamaya çalışacak.

Fuara katılan Bursalı firmalar*

AKAN AHŞAP MOBİLYA DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ

ALBATUR ENDÜSTRİ A. Ş.

ALFAMAK CNC MAKİNE MOBİLYA SÜNGER VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BATU DİZAYN MOBİLYA VE AKS. NAKLİYE İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

BURSA IŞIK TASARIM KALIP VE PLASTİK ENJEKSİYON İMALAT SANAYİ LTD.ŞTİ.

BUTON LED AYDINLATMA MOBİLYA VE AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

CAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

CS ACROBED MOBİLYA SİSTEMLERİ CÜNEYT ARIK

DEZZA ÖRME TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

DİZAYN EKOL PLASTİK AKSESUAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ERC ENDÜSTRİYEL RAY ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ERHUN METAL MOB. VE AKS. SAN. VE TİC. A.Ş.

GASAN GAZLI AMORTİSÖR İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GFS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

HEMA KOLTUK MOBİLYA MAK. METAL KAPLAMA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İNEGÖL PAPEL MOBİLYA ORMAN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İNOTEKNİK MAKİNE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KURTULUŞ DÖŞEME MALZEMELERİ SÜNGER TEKSTİL SUNİ DERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LEDCİ MOBİLYA AYDINLATMAİTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARSTEKS DÖŞEMELİK KUMAŞ DOKUMA TEKSTİL KONF. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MODAMOB MAKİNA VE AKSESUARLARI MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MOSSWOOD MAKİNA VE AHŞAP ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ORİX METAL KİMYA MOBİLYA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PROFİLPANORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

RAUDİ PAZ.MOB.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

REALMAK BIÇAK MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

RUBATEKS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

T.Ş.T. LİFT AMORTİSÖR OTOM. YED. PAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TANRIKULU METAL SANAYİ - SERDAR TANRIKULU

TECE DEKOR KAĞIT BASKI VE EMPRENYE SAN. TİC. A. Ş.

TETRAKS PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI LTD. ŞTİ.

TUNCA TEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

TURAN METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

WOODLENT ORMAN ÜRÜNLERİ MOB. İNŞ. OTO. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YAMATECH YILMAZ YAMAÇ

YUNUS AJANS

*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.