Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl “Değişim / Yeni Bir Bakış Yeni Bir Anlayış” temasıyla 6.’sı düzenlenen Kitap Günleri’nde gerçekleştirilen “Mudanya’da turizmin geleceği” başlıklı panelde konuşan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Mudanya’ya yat ve cruise limanı kazandırılmalı” dedi.

Yöneticiliğini Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Baran Güneş’in yaptığı panelde, Küçükkayalar’ın yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan da yer aldı.

Küçükkayalar, Bursa’nın yoksulluk değil varsıllık içinde olduğunu, çok şeye sahip olduğu için hedef belirlemekte zorlandığını ifade ederek, bu durumun turizm için de geçerli olduğunu kaydetti. Küçükkayalar, Bursa’nın sanayi, tarım ve turizm kenti olduğunu ve bunun bütünlükçü bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Mudanya’ya ilişkin önerilerini de dile getiren BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, “Mudanya’ya yat ve cruise limanı kazandırılmalı. Plajlar farklı bir anlayışla ele alınmalı. Gastronomiye özel bir yer verilmeli. Tarih ve inanç turizmine ağırlık verilmeli. Zeytin ve zeytinyağı konusunda dünya ölçeğinde çalışmalar yapılmalı” dedi.