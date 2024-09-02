Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ve ihracatçılar, Bursa Siyah İncir ihracatı ve son dönemlerde yaşanan gelişmeler hakkında İbrahim Acar’a bilgi verdiler. Bursa Siyah İncirinin ihraç ürünleri arasında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Yazgan, Türk çiftçisinin alın teriyle üretilen yaş meyve ve sebzenin dış pazarlarda yerini alması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Acar ise gerçekleştirilen toplantının üretici ve ihracatçı arasında yaşanan olumlu ya da olumsuz durumları netleştirmek olduğunu aktararak, şehrin önemli markalarından biri olan ürünün hak ettiği değeri görmesi için çalıştıklarını ifade etti. Üretici ve ihracatçının mağdur olmaması için kapılarının her kesime açık olduğunu da vurgulayan Acar, toplantıların sıklıkla devam ettirileceğini de sözlerine ekledi.