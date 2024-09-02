BUDSİAD Başkanı Recep Öztürk, ziyarette Bursa Ticaret Borsa’nın Bursa için çok önemli bir kurum olduğunu belirterek, “Bursa Zahire Borsası adıyla 11 Eylül 1924 tarihinde kurulan Bursa Ticaret Borsası’nın 100.yılını kutluyoruz. BTB’ye başarılarla dolu nice yıllar diliyoruz” dedi.

BUDSİAD olarak Bursa Ticaret Borsası ile yakın iş birliği içinde olmak istediklerini söyleyen Öztürk, “Bursa’nın dağ ilçelerinin tarımsal üretim potansiyelinin, bölgedeki hayvancılığın ve turizm olanaklarının geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi konusunda Bursa Ticaret Borsası’nın deneyiminden yararlanmak istiyoruz” dedi.

BUDSİAD’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da, dağ yöresinin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi konusunda BUDSİAD ile kurum ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü dile getirdi.