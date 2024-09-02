Ziyarette konuşan UTİYAP Başkanı Halil Coşkun, “Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması noktasında katkıda bulunmak, birikimlerini ve enerjilerini bu yolda harcamak isteyen iş insanları tarafından kurulan, Bursa merkezli bir sivil toplum kuruluşuyuz. Amacımız; Bursa’ya ve Türkiye’ye yeni ihracatçılar kazandırmak ve ihracat yapanların pazar imkanları geliştirmek yoluyla ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır” dedi.

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 10 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye kolaylıkla ulaşabilecek bir konumda olduğunu söyleyen UTİYAP Başkanı Halil Coşkun, “Bu konum bize ihracatta büyük fırsatlar oluşturmaktadır. Bizler; ihracatta kalıcı bir başarının, bireysel olarak hareket etmek yerine kurumsal bir yapı altında güç birliği yoluyla mümkün olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

UTİYAP Heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Başkan Halil Coşkun ve Yönetim Kurulu üyeleri ile UTİYAP üyelerine başarılar diledi.