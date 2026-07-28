UTİB tarafından düzenlenen eğitimde Serap Tümen, sosyal uygunluk denetimlerinin faydalarıyla başlattığı eğitiminde, marka tanınırlığını korumak ve geliştirmeyi hedefleyen SA 8000’in detaylarını paylaştı. Tümen; prestij, daha güvenilir bir tedarik zinciri, verimlilik artışı gibi pek çok faydası bulunan SA 8000’in küresel pazarlarda faaliyet gösteren firmaların SA 8000 gerekliliklerini nasıl karşılayabileceklerini ve belgelendirme sürecini detaylı şekilde anlattı.

Serap Tümen, “Marka imajının artırımında SA 8000 çok önemli bir husus. Uluslararası standartlarda büyümenin temel taşı olarak gören SA 8000, sisteme güvenin artırılması ve işçi verimini artırarak karlılık payını ciddi şekilde artıran bir belge niteliği taşımaktadır. İşçi hakları, işçi sağlığı, güvenliği ve refahını önceleyen bu sistem sayesinde, gelişimin sürdürülebilir olması hedeflenmektedir” dedi.

SA 8000’in tarihçesinden bahseden Tümen, “Gönüllülük esasına dayalı bu sistem, çocuk işçilik, zorla çalıştırma gibi pek çok alanda bir savunma mekanizması yaratıyor. Belgelendirme sürecinde iki aşamalı bir denetim süreci bulunuyor. Tüm aşamalarıyla incelenen firma hak edişe bağlı olarak sertifika verilerek, SA 8000’e uygun şeklinde nitelendiriliyor. Bu da işçi ve yönetim arasındaki bağı güçlendiren ve verimliliği hat safhaya taşıyan prestijli bir sürecin kapılarını aralamamıza olanak tanıyor” ifadelerini kullandı.

Sistem kendini yeniliyor

Eğitimin sonunda SA 8000 standardının en önemli unsurlarından biri olan Sosyal Performans Ekibi'nin yapısı ve görevleri ele alındı. Serap Tümen, “Sosyal Performans Ekibi sayesinde risklerin saptanmasının ardından oluşturulacak köprünün, sistemde bulunan ve işleyişe zarar veren verilerini ortaya koyarak çözüm odaklı bir yapının oluşmasını sağlıyor. Bu da sistemin kendi kendisini iyileştiren ve geliştiren bir yapıya dönüşmesinin önünü açıyor” şeklinde konuştu.