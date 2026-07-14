Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz, ‘Veriyle Liderlik Eden Kazanır’ başlıklı sunumunda iş dünyasında veri odaklı yönetimin yükselen önemini anlatarak, bulut tabanlı iş zekâsı ve veri görselleştirme platformlarının işletmelere sağladığı avantajları örneklerle paylaştı.Seminerin açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, dijital dönüşümün yalnızca teknolojik yatırımlardan ibaret olmadığını belirterek, bilgiye dayalı yönetim anlayışının işletmeler için vazgeçilmez hale geldiğini söyledi.

"Geleceğin rekabet ortamında güçlü olabilmek için veriyi doğru analiz eden, bilgiyi stratejiye dönüştüren işletmelere ihtiyacımız var" diyen İskenderoğlu, "BALKANTÜRKSİAD olarak üyelerimizin değişen dünyanın gerekliliklerine hızla uyum sağlamalarını önemsiyoruz. Akademimiz çatısı altında düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerle iş insanlarımızı alanında uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz " ifadelerini kullandı.

BALKANTÜRKSİAD Akademi Başkanı Dr. Fatma Akalp ise iş dünyasında sürekli öğrenmenin ve gelişimin önemine dikkat çekerek, "Teknolojinin ve dijitalleşmenin iş yapış biçimlerini hızla değiştirdiği bir dönemde, iş insanlarımızın güncel bilgiye erişimini sağlamak büyük önem taşıyor" dedi.

Başarının anahtarı veriyi doğru okumak

Sunumunda işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmesi için veriyi etkin kullanmalarının önemine değinen Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz, "Başarılı iş insanlarını diğerlerinden ayıran şey artık daha fazla çalışmak değil, daha akıllı karar almaktır" derken, işletmelerde veri okuryazarlığının artık temel bir yönetim becerisi haline geldiğini ifade etti.Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz sunumunun ‘Etkin Kurumsal Raporlama’ başlıklı bölümünde de, etkin raporlamanın 6 temel ilkesi, etkin rapor nasıl tasarlanır, raporlamada sık yapılan hatalar konularında açıklamalarda bulundu.

Karar alma süreçlerinde veri analitiğinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kaygusuz, "Bugün kurumlar için en değerli sermayelerden biri sahip oldukları veridir. Ancak verinin tek başına bir anlamı yoktur. Önemli olan bu veriyi doğru analiz ederek anlamlı bilgiye dönüştürmek ve stratejik karar süreçlerinde etkin biçimde kullanabilmektir. Bulut tabanlı iş zekâsı ve veri görselleştirme platformları sayesinde yöneticiler çok daha hızlı, isabetli ve öngörüye dayalı kararlar alabiliyor. Veriyi etkin kullanan şirketler yalnızca bugünü değil, geleceği de daha güçlü planlama fırsatı yakalıyor" şeklinde konuştu.