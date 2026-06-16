2007 yılında 11 kurucu üyenin öncülüğünde kurulan ve günümüzde 160’ı aşkın üyesiyle Bursa iş dünyasının en etkin kadın sivil toplum kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren BUİKAD yeni başkanını seçti. Yapılan seçimde, Zuhal Aslı Saka’nın başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu, üyelerin oybirliğiyle, BUİKAD’ın yönetimine getirildi. BUİKAD’ın yeni Yönetim Kurulunda ise Dr. Arzu Erdi, Oya Baykal, Türkan Sedef Taşçı, Gamze Diyaroğlu, Sevgi Saygın, Gülnur Algül, Yasemin Yeşilova Muştucu, Nihayet Kırbaş göreve başladı.

Protokolde söz alan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, BUİKAD faaliyet raporunda sadece faaliyetlerini değil, 36 ay 10 günün emeğini, heyecanını ve birlikte kurdukları hayalleri gördüklerini vurguladı.25 Mayıs 2023'te, Cumhuriyetin 100. yılında, BUİKAD’ın 9. Hizmet Dönemi 5.Başkanlığı’nı büyük bir onurla ve gururla devraldığını ifade eden Şençayır, “Bugün ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır şekilde; kadınların yalnızca masada yer aldığı değil, karar verdiği, dönüştürdüğü ve geleceği şekillendirdiği bir dünya için verdiğimiz mücadelenin gururuyla bu görevi Sevgili Zuhal Aslı Saka’ya devrediyorum” dedi.

Kıymetli bir mirası devralıyoruz

BUİKAD Başkanlığı’na seçilen Zuhal Aslı Saka, yalnızca bir görevi değil, bir emeği, bir vizyonu ve çok kıymetli bir mirası devraldıklarını söyledi. BUİKAD’ı bugünlere taşıyan, büyüten ve güçlendiren tüm önceki dönem başkanlarına ve ekiplerine teşekkürlerini sunan Saka, “Bizler, Cumhuriyet’in yetiştirdiği, üreten, dönüştüren, cesaretiyle yol açan kadınlarız. BUİKAD olarak bizler, bu kıymetli mirasın temsilcileri olduğumuzu biliyor ve bu sorumluluğu gururla taşıyoruz” ifadelerini kullandı.