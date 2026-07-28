Etkinliğin açılışında konuşan Doç. Dr. Aras Neftçi, Sedat Çetintaş’ın Bursa’nın mimari mirasının belgelenmesindeki öncü rolüne dikkat çekerek, “Bu sergi ve Sedat Çetintaş’ın çalışmaları Bursa için çok önemlidir. Osmanlı’nın miras olarak bıraktığı eserler ilk kez Sedat Çetintaş tarafından kâğıda aktarılmıştır. Ortaya konulan bu nitelikli çalışmalar uzun yıllar arşivlerde bekledi. Sergilenen belgeler ise Mimar Sedat Çetintaş’ın İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne bağışladığı levhalardan oluşuyor. Bu nedenle bu etkinlik büyük önem taşıyor. Sedat Çetintaş yalnızca mimari eserleriyle değil, duruşuyla da kültürümüzde bir mimarlık abidesidir. Bursa’ya çok önemli katkılar sunmuştur” dedi.Sergi açılışının ardından Doç. Dr. Aras Neftçi ile Dr. Saliha Tupal Yeke, Sedat Çetintaş’ın mimarlık mirası ve çizimlerinin Bursa’nın kültürel belleğindeki yeri üzerine sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Dijital yöntemler kullanıyoruz

Ardından sunumunu gerçekleştiren Dr. Saliha Tupal Yeke ise günümüzde yapıların ağırlıklı olarak fotoğraf ve dijital yöntemlerle belgelendiğini, buna karşın Sedat Çetintaş’ın elle hazırladığı çizimlerin içerdiği ayrıntı ve hassasiyetin bugün dahi hayranlık uyandırdığını belirtti. Yeke, “Artık elle çizim yöntemini kullanmıyoruz; yapıları fotoğraf ve dijital yöntemlerle belgeliyoruz. Ancak Sedat Çetintaş’ın hazırladığı çizimlerdeki ayrıntı ve özen, bugün kullanılan yöntemlerle elde edilen kayıtlarla karşılaştırıldığında dahi dikkat çekicidir” ifadelerini kullandı.