Almira Otel’de düzenlenen toplantıya, TÜRKONFED ve MARSİFED Yönetim Kurulu üyeleri ile TÜRKONFED bünyesindeki Federasyonların Başkanları ve MARSİFED’e üye derneklerin Başkanları katıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan ve MARSİFED’in 2024-2027 yılı faaliyet dönemi sunumunu gerçekleştiren MARSİFED Başkanı Osman Akın, Bursa, Eskişehir, Bilecik illerini kapsayan TR41 Bölgesinde faaliyette olan Federasyona üye 13 dernek bulunduğunu söyledi.Yönetim ilkeleri olarak, iş birliği ekosistemini güçlendirmeyi, ortak kaynak kullanımı ile verimliliği artırmayı ve marka etkinlikler oluşturarak sürdürülebilir etki yaratmayı belirlediklerini ifade eden Osman Akın, “MARSİFED Yönetim Kurulu olarak öncelikle üyelerimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak, onların sesi olmak için 29 aydır büyük bir özveri ve ekip ruhu ile çalışıyoruz. Bugün TÜRKONFED Yönetim Kurulu Bursa'da ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’ de, Bursa ile birlikte Eskişehir ve Bilecik’in üretim ve ticaret hacmi ile ülke ekonomisinde çok önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, “Bu anlamda MARSİFED de çok başarışı çalışmalar yapıyor. Osman Akın başkanlığındaki Federasyonumuz ile federasyon bünyesindeki Derneklerimizin Başkanlarını ve yönetim kurullarını kutluyorum” dedi.TÜRKONFED ve Federasyon İlişkileri Kurulu Başkanı Lale Yıldız da toplantının açılış konuşmasında, “TÜRKONFED’in yalnızca bir çatı kuruluş değil, aynı zamanda Türkiye’nin en güçlü sivil iş dünyası ağlarından biri olduğunu biliyoruz. Bu büyük yapının gücü ise federasyonlar arasındaki iletişimin, iş birliğinin ve ortak üretim kültürünün ne kadar güçlü olduğuyla doğrudan ilişkilidir” dedi.

Yeşil dönüşüm projesi hazırlığı

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ile TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in genel ekonomik konular ve çalışmaları hakkında değerlendirmelerindensonra, TÜRKONFED ve MARSİFED Ortak Yönetim Kurulu toplantısının gündeminde olan, TÜRKONFED – TÜSİAD yeşil dönüşüm projesi hazırlığı, Girişimde Kadın Gücü Projesi kapsamında gerçekleşen Birleşik Krallık ziyareti, 25-26 Eylül 2026 tarihlerinde Elazığ’da gerçekleşecek TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi, TÜRKONNECT – TÜRKONFED CRM sistemi ve TÜRKONFED Akademi kapsamında MARSİFED ile yapılacak ilk uygulama hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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