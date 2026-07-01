Sektörde faaliyet gösteren Sfa Grup Aş ve Poliner- İnterkan Aş gerçekleştirilen buluşmaya, Devlet eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ile 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in yanı sıra aralarında sektörün önde gelen duayen isimlerinden Hüseyin Yılmaz, Alaeddin Battalar, Fuat Koraipek, Muharrem Akyıldız, Mehmet Salih Nalbantoğlu, Zeki Uslu, Cemil Ok’un da bulunduğu sektörde faaliyet gösteren 60’ı aşkın firma temsilcisi katıldı. Toplantıda yapılan konuşmalarda, plastik sektörünün yalnızca BTSO seçimleri değil, üretimden yatırıma, sanayi alanlarından yeşil dönüşüme kadar birçok başlıkta ortak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Sektörün geleceği için sorumluluk almak

Toplantının açılış konuşmasını yapan Safa Yaşar Çelik, “Bazı insanlar bir göreve kendi planlarıyla talip olur. Bazıları ise şartların ve sorumluluğun çağrısıyla öne çıkar. Ben bugün ikinci nedenle karşınızdayım” dedi. Çelik, “Çünkü adaylık dediğimiz şey, tek başına bir kişinin verdiği bir karar değildir. İnsan kendi kendine "Ben aday olacağım." diyerek aday olmaz. Eğer sektörünüzde karşılığınız varsa, meslektaşlarınız size güveniyor ve sizi bu göreve layık görüyorsa, işte o zaman aday olursunuz. Benim bugün burada bulunma nedenim de budur” şeklinde konuştu.