Etkinlik boyunca hastane çalışanları, doğada biriken atıkları toplayarak çevrenin korunmasına katkı sağladı. "Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşamın temelidir" anlayışıyla gerçekleştirilen organizasyon, çevreye duyarlı birey olmanın önemine dikkat çekti. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Betül Kabalar, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık, yalnızca hastalıkların tedavi edilmesi değil; insanların temiz, güvenli ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamalarını desteklemektir. Çevreyi korumak, toplum sağlığını korumanın en önemli adımlarından biridir. Bu bilinçle çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlik sayesinde hem doğaya katkı sunduk hem de çevre farkındalığını güçlendirdik. Bugün attığımız küçük adımların, yarın daha yaşanabilir bir dünyanın temellerini oluşturacağına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğaya gösterdiğimiz her özen, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır" dedi. Kabalar açıklamasının devamında, Hayat Hastanesi’nin sağlık alanındaki hizmetlerinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma değer katmaya devam edeceğini, çevre bilincini geliştiren çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini söyledi.