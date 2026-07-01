Yoğun katılıma sahne olan gecede konuşan ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar, ARSİYAD Artvin Evi’nin her gün adım adım yükseldiğini vurguladı. Davetlileri proje inşaatına bir tuğla koymaya davet eden Acar, “Biz bir araya geldiğimizde neleri başarabildiğimizi defalarca kanıtladık. Bu akşam bu salonda ben sadece iş insanları görmüyorum; ben bu salonda kocaman yürekli, cömert, memleket sevdalısı hamiyetperver insanlar görüyorum. Sizlerden bugün tek bir şey istiyorum: ‘Bu eve imzanızı atın’ Gelin, yapacağınız her bir bağışla binamıza bir tuğla daha koyalım. Unutmayın, bu akşam buraya yazdıracağınız isimler sadece birer rakam, birer tabela olmayacak; geleceğe bırakılmış birer sevgi nişanesi, silinmeyecek birer iz olacaktır. ‘Birlikten kuvvet doğar’ diyen atalarımızın ruhunu şad etmek için tüm üyelerimizi bu imeceye, bu büyük dayanışmaya omuz vermeye davet ediyorum. İnanıyorum ki ARSİYAD Ailesi bugüne kadar olduğu gibi bugün de yarın da bu yuvaya sahip çıkacaktır”diye konuştu. ARSİYAD Artvin Evi’nin, sadece betondan, demirden, taştan ibaret bir bina olmadığını dile getiren Acar, binanın aynı zamanda ülke ekonomisine ve Bursa’ya değer katan ARSİYAD’lı iş insanlarının ortak hayali olduğunu vurguladı.

İnşaatın yüzde 60’ı tamamlandı

Çoğalan etkinlikleri ve büyüyen vizyonlarıyla ortak değerlerini yaşatacakları bir yuva inşa etmek için 12 Nisan 2025’te ARSİYAD Artvin Evi’nin temellerini attıklarını hatırlatan Acar, “Bugün gururla ifade etmek isterim ki; ARSİYAD Artvin Evi’miz yüzde 60’ı tamamlanma aşamasına geldi. İnşaatımızın bu seviyeye gelmesinde ilk harcı koyan, emeği geçen, Nilüfer Belediyesi’nden mimarımız Sayın Nizamettin Kaya'ya, yönetim kurulumuzdan inşaatı sırtlayanNaci Çelik’e ve tüm bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ancak henüz işimiz bitmedi. Kalan yüzde 40’lık kısmı da bu yıl sonuna kadar tamamlamak ve o kapıdan gururla içeri girmek istiyoruz” dedi. ARSİYAD Artvin Evi‘nin toplantı salonları, kütüphanesi ve sergi alanlarıyla ortak değerlerin buluşma mekânı olacağına değinen Acar, mekânın aynı zamanda gelecek nesillere bırakacakları bir baba ocağı olacağını belirtti.

İnşaat sürecinde imece usulü

ARSİYAD Artvin Evi’nin inşaat sürecinde imece usulüyle yola çıktıklarını dile getiren ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar sözlerini şöyle tamamladı: “ARSİYAD Artvin Evimiz sizlerin yüreğiyle, cömertliğiyle ve inancıyla yükseliyor. Şimdi soruyorum size: Bu güzel eseri yarıda bırakmak bize yakışır mı? Artvin’in o asil imece kültürünü burada, Bursa’da bir kez daha ilan etmeye hazır mıyız? ARSİYAD Evi’miz Bursa’mıza, ülkemize ve camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Bina inşaatımız gecede gerçekleştirilen bağışlarla hız kazanacak.”

“ARSİYAD Evi birlik ve dayanışma projesi”

ARSİYAD Danışma Kurulu Başkanı ve MARSİFED Başkan Yardımcısı Gürsel Durmuş da konuşmasında, Erdinç Acar Başkanlığındaki ARSİYAD Yönetim Kurulu ve ARSİYAD Danışma Kurulu başta olmak üzere, bağışçılara ve ARSİYAD üyelerine teşekkür etti. ARSİYAD Artvin Evi projesinin aynı zamanda birlik ve dayanışma projesi olduğunu vurgulayan Durmuş, “İnşaatın yüzde 60 oranında tamamlanmış olması sevindirici. Geri kalan yüzde 40’lık bölümünün en kısa sürede tamamlanacağına yürekten inanıyorum. ARSİYAD Artvin Evi için her ayrıntıyı düşündük. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu TÜRKONFED’in en güçlü federasyonu MARSİFED’in öncü kuruluşu ARSİYAD, birlik ve beraberliğin sembol ismidir. Ben birlik ve beraberlikten aldığımız enerjiyle, ARSİYAD Artvin Evimizin en kısa sürede tamamlanacağını bugünden görüyorum ve bu bina çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız en önemli kültürel mirasımız olacak. Projenin hayat bulmasında sponsorlarımıza, bağışçılarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.