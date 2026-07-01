KIRCAALİSİAD, gerçekleştirdiği Bulgaristan programı kapsamında iş dünyası temsilcileri, diplomatik misyonlar, yatırım kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle bir dizi önemli temasta bulundu. Filibe, Sofya ve Bansko’da gerçekleştirilen ziyaretlerde, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli görüşmeler yapılırken, yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.

KIRCAALİSİAD heyeti, program kapsamında Bulgaristan’ın önde gelen sanayi kuruluşlarını, yatırım bölgelerini ve iş dünyası örgütlerini ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Programın ilk durağı olan Filibe’de, bölgede faaliyet gösteren Tehmash-BG OOD firması ziyaret edildi. Üyemiz Dinçer Simitcioğlu ile Erdinç Kırcımanoğlu ve Barış Dağlıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; üretim süreçleri, sektörel gelişmeler ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.Heyet ayrıca Bulgaristan’ın en önemli yatırım ve sanayi merkezlerinden biri olarak gösterilen Trakya Ekonomik Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Bölgenin yatırım potansiyeli, sanayi altyapısı ve uluslararası yatırımcılara sunduğu fırsatlar hakkında kapsamlı bilgi alan heyet, Türkiye-Bulgaristan iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bulgaristan’daki Türklerle güçlü iş birliği

Bulgaristan temasları kapsamında Filibe’de faaliyet gösteren Bulgar-Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) de ziyaret edildi. BULTİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Öztürk, Başkan Yardımcısı Donka Koleva ve dernek üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş insanları arasındaki iş birliklerinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.KIRCAALİSİAD heyeti ayrıca Sofya’da faaliyet gösteren Kuvars firmasını ziyaret ederek iş insanı ve dernek üyesi Hilmiye İnce Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmede, Bulgaristan’daki yatırım ortamı ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Program kapsamında Türk-Bulgar İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Tatyana Türker ve dernek üyeleriyle de buluşan heyet, kadın girişimciliği, ekonomik iş birlikleri ve sosyal projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede iş dünyasında kadınların rolünün güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından taşıdığı önem vurgulandı.