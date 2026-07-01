Bursa sanayisinin kalbi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde firmalar arası dayanışmayı ve takım ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen 19. DOSAB-DOSABSİAD Geleneksel Futbol Turnuvası, görkemli bir final programı ve kupa töreniyle sona erdi.Büyük bir rekabetin ve fair-play ruhunun sergilendiği turnuvada şampiyonluk ipini Grammer göğüsledi. Final karşılaşmasında Beyçelik’i 2-0 mağlup eden Grammer şampiyonluk kupasını kaldırırken, Astemo ise üçüncü sırada yer aldı.Turnuvayı Beyçelik ikinci, Astemo ise üçüncü olarak tamamladı. Turnuvada ayrıca Gol Kralı ödülü Grammer takımından Furkan Oğur’a, En İyi Kaleci ödülü Beyçelik takımından İsa Sağlam’a verilirken, En Centilmen Takım ödülüne ise Işıksoy layık görüldü.Gecede ayrıca, final karşılaşmasını yöneten ve turnuva boyunca organizasyona destek veren Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerinden Hüseyin Bay ile sağlık ekibinden Cemile Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim edildi. Dereceye giren takımlara kupaları, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, DOSABSİAD Başkan Yardımcısı M. Akif Dikici ve DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski tarafından takdim edildi.

Birlikteliğimiz güçlenerek devam edecek

Törende konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, turnuvanın bölge firmaları arasındaki iletişimi güçlendirdiğine dikkat çekerek “DOSAB Futbol Turnuvamızı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyon boyunca sahada centilmenliği, dostluğu ve takım ruhunu en güzel şekilde gördük. Katılım sağlayan tüm takımlarımıza, emeği geçenlere ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımızı gösterdikleri mücadele ve fair-play anlayışı için kutluyorum. Dostluk ve birlikteliğimizin güçlenerek devam etmesi dileğiyle, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Örnek takım ruhuyla

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise turnuvadaki coşkunun ve centilmenliğin altını çizerek "Her sene düzenlemiş olduğumuz turnuvamız bir kere daha gerçekten çok hoş bir şekilde sonuçlandı. Sahadaki coşkuyu ve tribünlerdeki tezahüratları görünce 'Timsah bizimkileri kıskandı' dedim. O kadar güzel, o kadar demokratik maçlar oldu ki; kavgasız gürültüsüz, herkes o örnek takım ruhuyla sahada yer aldı. Önemli olan bu turnuvalara katılıp bu cesareti gösterebilmek. Elbette her yarışın bir birincisi vardır, diğer takımlarımız da inşallah seneye bu şansa sahip olacaklar. Hepiniz çok güzelsiniz, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu tip turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.