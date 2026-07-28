JICA raporunda zemin yapısı ve bina kalitesi gözetilerek belirlenen en riskli mahalleler verisini değerlendiren İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, uluslararası bilimsel kriterlerle hazırlanan bu çalışmanın şehir yöneticileri ve sektör temsilcileri için en birincil rehber olduğunu vurguladı. Demir, "JICA raporunun riskli olarak işaret ettiği alanlarda kaybedecek tek bir dakikamız bile yoktur" dedi.

Açıklanan raporda yer alan verilerin panik üretmek için değil, rasyonel bir eylem planı oluşturmak için kullanılması gerektiğini ifade eden İMSİFED ve İMSİAD Başkanı Şeref Demir,"Bursa’mızın yapı stoğuna ve sismik risklerine ışık tutan bu JICA Deprem Raporu; zemin yapısı, bina yaşı ve mühendislik hizmeti almamış yapı yoğunluğu gibi kriterlerle hangi mahallelerimize öncelikle müdahale etmemiz gerektiğini isim isim göstermektedir. Bu rapor, yerel yönetimlerimiz, akademik odalarımız ve biz üreticiler için bir temenni belgesi değil, acil bir müdahale haritasıdır. İMSİFED ve İMSİAD olarak, raporda işaret edilen riskli bölgelerimizin hızla güvenli yapı stoğuna kavuşması için kurumsal olarak tüm imkanlarımızla sahada olmaya hazırız" dedi.

Çarkları hızlandırmalıyız

Raporda yer alan uluslararası bilimsel uyarıların fiilen hayata geçebilmesinin, kentsel dönüşüm projelerinin önündeki engellerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirten Demir, "Bizler yer altında fayların, yer üstünde ise riskli binaların gerçeğini biliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin ve JICA’nın bu kıymetli raporunun sadece arşivlerde kalmaması, kağıt üstünden çıkıp şantiyeye dönüşmesi gerekmektedir. Bunun yolu da daha önce defaatle dile getirdiğimiz gibi, vatandaşımızın riskli konutunu tahliye etmesini kolaylaştıracak güncel kira desteklerinin sağlanmasından, ilk kez ev alacaklara yönelik uygun finansman modellerinin ve faiz indirimlerinin hayata geçirilmesinden geçmektedir. Devlet, yerel yönetim, vatandaş ve müteahhit dörtgeninde kurulacak güçlü bir uzlaşı iklimi, bu risk haritasındaki alanları güvenli yuvalara dönüştürmenin tek çaresidir" şeklinde konuştu.