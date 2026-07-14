İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) ile İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, güncellenen haritanın korku oluşturmak yerine, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak güçlü bir rehber olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Yeni bilimsel çalışmalarla Türkiye'deki diri fay sayısının 485'ten 700'e yükseldiğine dikkat çeken Demir, bunun yeni fay hatlarının ortaya çıktığı anlamına gelmediğini, gelişen teknoloji ve detaylı arazi incelemeleri sayesinde mevcut risklerin daha net şekilde tespit edildiğini ifade etti.

Dönüşüm hızlanmalı

Deprem riskinin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan İMSİFED ve İMSİAD Başkanı Şeref Demir, özellikle Bursa gibi aktif fay hatlarının etkisi altındaki şehirlerde zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.Demir, "MTA'nın güncellediği diri fay haritası, bizlere korku değil, sorumluluk yüklemektedir. Yer altındaki bilimsel gerçek değişmediğine göre, yer üstündeki yapı stokumuzu dönüştürme hızımızı acilen artırmak zorundayız. Bu veriler, güvenli şehirler inşa etmek için kaybedecek tek bir saniyemizin bile olmadığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Sıfır tolerans dönemi

Haritanın, şehircilik politikalarının yeniden gözden geçirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Demir, mühendislik hizmetlerinden zemin etütlerine, imar planlarından yapı malzemelerine kadar her aşamada tavizsiz hareket edilmesi gerektiğini söyledi.Şeref Demir, "Kayıt altına alınan aktif fay sayısının 700'e yükselmesi, güvenli yapılaşmada sıfır tolerans anlayışının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor. Bursa gibi deprem riski yüksek kentlerde yerel imar planlarının ve kentsel dönüşüm önceliklerinin, güncellenen bilimsel veriler doğrultusunda yeniden ele alınması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.